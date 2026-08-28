El Cacique es el principal candidato para quedarse con el título en esta Liga de Primera 2026 y puede dar un paso importante este domingo recibiendo a los itálicos.

Colo Colo este domingo jugará un partido clave ante Audax Italiano por la fecha 21 de la Liga de Primera 2026. Los albos quieren seguir por el camino del triunfo tras vencer a la U en el Superclásico y, con esto, dar otro paso hacía una estrella 35 que parece casi inevitable.

Y es que las distancias que sacó el Cacique en la parte alta así lo hacen pensar. El equipo de Fernando Ortiz es líder con 49 puntos, sacándole trece de distancia a los azules, sus más cercanos perseguidores.

Por lo mismo, hay varios ya sacando cuentas y calculando cuándo se dará el título del Popular. Y ojo, que si sigue con este tranco ganador, se podría producir en apenas unas fechas más.

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Los puntos que le faltan a Colo Colo para ser campeón

Viendo la tabla y los partidos que quedan, la U en el mejor de los casos podría sumar 66 puntos si gana todos los compromisos que se le vienen. Con esto dicho, al Cacique le hacen falta sumar 17 unidades más para sacar una ventaja inalcanzable.

Así las cosas, los del Tano Ortiz deben ganar cinco partidos y empatar dos para sellar su estrella 35. Además, está la combinación de que con seis triunfos en las diez fechas que quedan pueda hacerse con el título.

Colo Colo le sacó trece puntos de ventaja a la U tras quedare con el Superclásico 200. | Foto: Photosport.

Y ojo, que esto es siempre y cuando sus más cercanos perseguidores ganen todos los partidos. En caso de que la U por ejemplo comience a tropezar y los albos ganen, la espera por gritar campeón se irá achicando.

El fixture de Colo Colo

Fecha 21: CC vs. Audax Italiano – Estadio Monumental – 30 de agosto 17:30 horas

Fecha 22: Huachipato vs. CC – Estadio CAP – 6 de septiembre 17:00 horas

Fecha 23: CC vs. D. Concepción – Estadio Monumental – 13 de septiembre 17:30 horas

Fecha 24: Coquimbo Unido vs. CC – Estadio Francisco Sánchez Rumoroso – 11 de octubre 15:00 horas

Fecha 25: Palestino vs. CC – Estadio Municipal de La Cisterna – 25 de octubre (horario por confirmar)

Fecha 26: CC vs. Universidad de Concepción – Estadio Monumental – 1 de noviembre (horario por confirmar)

Fecha 27: Ñublense vs. CC – Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún – 8 de noviembre (horario por confirmar)

Fecha 28: CC vs. Universidad Católica – Estadio Monumental – 22 de noviembre (horario por confirmar)

Fecha 29: CC vs. Deportes La Serena – Estadio Monumental – 29 de noviembre (horario por confirmar)

Fecha 30: Cobresal vs. CC – Estadio El Cobre – 6 de diciembre (horario por confirmar)

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En síntesis