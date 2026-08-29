Hugo Tocalli destacó el trabajo de Fernando Ortiz y la ventaja que mantiene el Cacique en la Liga de Primera.

Fernando Ortiz vive un gran momento al mando de Colo Colo. El técnico argentino tiene al Cacique como sólido líder de la Liga de Primera, con 13 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, y cada fecha parece acercarlo un poco más a una nueva estrella.

El rendimiento de los albos no pasa inadvertido y ahora fue Hugo Tocalli, entrenador campeón con Colo Colo en el Torneo de Clausura 2009, quien se rindió ante la campaña del “Tano”.

Ortiz le ha dado mucha confianza a los juveniles de Colo Colo.

Hugo Tocalli quiere ver a Fernando Ortiz rompiendo récords

En conversación con ADN Deportes, el actual integrante de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda reconoció que sigue atento al fútbol chileno y celebró el presente del Popular.

“Sabía que Ortiz está muy bien, la ventaja que llevaba y me parece bárbaro, es muy bueno para Colo Colo”, comenzó señalando Tocalli.

El histórico entrenador también reveló que estuvo pendiente del reciente Superclásico. “Sé que el otro día ganaron el clásico con la U. Esas cosas las leo y me gustan, porque lo sigo a Colo Colo y al fútbol de Chile”, agregó.

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Con Colo Colo encaminado en la lucha por el campeonato, Tocalli también puso atención en los registros que podría alcanzar Ortiz si mantiene el ritmo durante las fechas restantes.

“Me pone muy contento, ojalá que sea parte de los registros que pueda romper. Me pone contento que Ortiz consiga lo mejor, porque es el bien para Colo Colo y uno piensa en eso”, sostuvo.

El exentrenador albo fue incluso más allá y manifestó su confianza en que el Cacique terminará coronando la temporada con el título, “Dios quiera que Colo Colo pueda lograr el campeonato, que seguramente lo va a hacer y que lo festejen todos los colocolinos”, sentenció.

Con una importante diferencia en la cima, Ortiz tendrá ahora el desafío de sostener el rendimiento para transformar su gran campaña en una nueva estrella para Colo Colo.

En resumen…