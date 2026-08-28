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Liga de Primera

Tabla de posiciones: Cobresal vence a Palestino y remece la lucha por el descenso en la Liga de Primera 2026

La escuadra minera lo ganó en El Salvador y sumó tres puntos de oro que le permiten escapar de los puestos de descenso en este inicio de la fecha 21 del torneo.

Por Patricio Echagüe

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El panameño Janpol Morales abrió la cuenta y se fue expulsado.
© Cobresal.El panameño Janpol Morales abrió la cuenta y se fue expulsado.

La fecha 21 de la Liga de Primera 2026 comenzó con un triunfazo de Cobresal en condición de local ante Palestino. El equipo de Gustavo Huerta, que ha peleado en esta temporada por la permanencia, sumó tres puntos de oro que por ahora lo dejan fuera de la zona de peligro.

Los mineros lo ganaron por 2-0 gracias a los goles de Janpol Morales a los 17’ y un agónico tanto de Renato Huerta a los 90+5’, redondeado un partido donde se tuvo que batallar bastante para poder sellar la victoria.

Y es que por largos minutos los locales tuvieron que aguantar el trámite del cotejo con un hombre menos tras la expulsión de Morales a loas 67’. El panameño quiso simular un supuesto penal y se fue a las duchas por doble amarilla, dejando con diez a los legionarios.

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Pese a este complejo panorama la victoria se pudo mantener. Con esto Cobresal subió al puesto 14° con 21 puntos, fuera de los puestos de descenso y dejando con tarea Universidad de Concepción. Ahora el Campanil recibirá a la U este domingo con la obligación de ganar para salir de la zona roja.

Cobresal logró salir de los puestos descenso tras varias fechas de angustia. | Foto: Photosport.

Cobresal logró salir de los puestos descenso tras varias fechas de angustia. | Foto: Photosport.

Por su parte Palestino se quedó estacando con 33 puntos en el cuarto lugar, dejando pasar con esto una buena oportunidad de pasar a la UC, igualar el puntaje de la U y meterse de lleno en la lucha por el Chile 2.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Cobresal

Los mineros volverán a ver acción ante Deportes Limache es lunes 7 de septiembre a las 20:00 horas en Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Palestino

Por su parte los árabes enfrentarán por la jornada 22 del torneo a Universidad de Concepción el domingo 6 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

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