Marcos González asegura que, pese a que no es la forma de expresarlo, el hincha está cansado de problemas dentro y fuera de la cancha.

Universidad de Chile nuevamente está en la mira de las autoridades por el comportamiento de sus hinchas, donde un grupo frenó por cinco minutos el partido donde perdieron por 2-1 ante Universidad de Concepción.

Fue en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo que se frenó el juego por lanzamiento de bombas de ruido, bengalas y cantos en contra de la dirigencia, lo que fue reportado por el árbitro Diego Flores y puede tener un castigo de parte del Tribunal de Disciplina.

Por lo mismo, fue un histórico de la U, campeón de la Copa Sudamericana 2011, quien aseguró que, si bien no justifica la forma, hay que escuchar la molestia de los hinchas que desencadena en esto.

Los hinchas de U de Chile encendieron bengalas. Foto: Marco Vazquez/Photosport

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Marcos González: “No los justifico; el hincha se va aburriendo”

Marcos González conversó con Redgol por la situación vivida con los hinchas de Universidad de Chile en Concepción, asegurando que por la forma no siempre se logra el objetivo final.

“Es lamentable que sigan pasando estos acontecimientos, son ellos mismos los perjudicados, la institución, nadie sale ganando con esto”, explicó en una primera instancia.

Pese a esto, asegura que la U viene acumulando reclamos de los hinchas, no sólo por lo futbolístico, que hace que la gente explote, donde si bien no es la forma, hay que escuchar la molestia generalizada por lo que se ha vivido desde lo dirigencial.

“Al final el jugador que le gusta jugar con la hinchada no lo va a poder hacer por este desorden, a todo nivel, no solo de la barra, también el administrativo en la U que no es un misterio”, destacó.

“Esto a la larga va repercutiendo en que el hincha se va aburriendo con situaciones que no tolera mas, hay que entenderlos, no lo justifico, pero hay que entenderlo”, finalizó.