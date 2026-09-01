El último movimiento del mercado de fichajes en Europa tiene beneficio para uno que todavía pertenece a la U, pero cambió de plantel.

El mercado de fichajes vive horas decisivas en todo el mundo, pero hubo un movimiento que le trajo beneficio a un jugador que todavía pertenece a las filas de Universidad de Chile.

El nombre es Franco Calderón, quien partió a préstamo a Independiente en Argentina, pero no tenía espacio para ser titular en el cuadro de Avellaneda, salvo por una salida de último momento.

Una que se dio con Kevin Lomónaco, el defensor argentino que pasará a ser compañero de Lucas Cepeda en el Elche, por lo que le quedó el espacio para el aún azul.

Franco Calderón fue presentado en Independiente.

Franco Calderón se beneficia del último movimiento del mercado de fichajes

Kevin Lomónaco fue una de las últimas movida del mercado de fichajes de Europa, al pasar desde Independiente de Argentina al Elche en España, para jugar en La Liga.

Con esto, el que alguna vez fue seleccionado argentino pasará a ser compañero en la presente temporada de Lucas Cepeda, en una situación que fue favorable para un jugador de la U.

Franco Calderón arribó como refuerzo al cuadro de Avellaneda, pero todavía no tenía el espacio necesario para ser protagonista en un cuadro que la pasa mal en los últimos partidos.

Con la salida de Lomónaco se le abrirá la gran oportunidad de poder luchar por un puesto como titular, de manera que el ex azul podrá demostrar las condiciones.