Uno de los referentes del camarín azul sinceró sus emociones en redes sociales, cerrando una importante etapa con el argentino.

Franco Calderón dejó este fin de semana Universidad de Chile para ser refuerzo de Independiente, en un préstamo hasta fines de 2027 que cerró su ciclo de dos años y medios como jugador azul.

Si bien su viaje fue rápido hasta Buenos Aires, donde lo necesitaban con urgencia, no hubo mayores despedidas, salvo una que realizó uno de los capitanes del equipo en las redes sociales.

Fue Matías Zaldivia quien aprovechó sus plataformas digitales para mandarle un mensaje de despedida, que fue muy emotivo por todo lo que tuvieron que pasar como dupla defensiva en la U.

La dupla de Matías Zaldivia y Franco Calderon marca un proceso en U de Chile. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también ¿Es buen negocio para U. de Chile? Las cifras del préstamo de Franco Calderón a Independiente

Zaldivia despide a sus amigo Franco Calderón

Franco Calderón fue presentado como refuerzo de Independiente, siendo una de las grandes cartas para afirmar la última línea del cuadro argentino, que incluso vio la salida del técnico Gustavo Quinteros.

Por lo mismo, el defensor tuvo que desplazarse rápido hasta Buenos Aires y ponerse inmediatamente a las ordenes, por lo que no dio mucho tiempo para despedirse del plantel, que jugaba ante Limache la noche del sábado.

Pero uno que no quiso dejar pasar la oportunidad fue Matías Zaldivia, quien como uno de los referentes dentro del camarín de la U, apostó por un emotivo mensaje.

“Compañero de mil batallas, te deseo lo mejor Chaquito”, publicó en sus redes sociales, con una foto cuando ganaron la Supercopa y dieron la vuelta en la cara de Colo Colo en el Superclásico en Santa Laura.

Mira la imagen: