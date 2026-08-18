Le dicen Tucu, tiene 32 años, fue compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán y recién con la lesión del uruguayo Tiago Palacios entró a la cancha en el Claro Arena. ¡Y manejó el partido a su antojo!

Joaquín Correa comenzó la revancha de Estudiantes ante Universidad Católica en el banco de suplentes. Pero por esas cosas que tiene el fútbol, tuvo que entrar a la cancha del Claro Arena antes de lo presupuestado. Su ingreso ocurrió después de la lesión de Tiago Palacios.

El “10” uruguayo sufrió una lesión en el isquiotibial en una disputa de balón con el colombiano Jhojan Valencia. Se jugaba el minuto 35 del primer tiempo cuando Palacios, quien quedó con un terrible chichón en el partido de ida, no pudo seguir en el partido.

Y en lugar del charrúa, el DT Alexander Medina mandó al Tucu Correa al campo de juego. “Hace un par de años estaba en el Inter de Milán, eso habla de la profundidad del plantel de Estudiantes”, describió Jean Beausejour sobre la diferencia entre el cuadro argentino, que celebró un incontestable 3-0 ante la UC.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez fueron compañeros del Tucu Correa en el Inter de Milán. (Getty Images).

La fiesta comenzó a desatarse gracias a una aparición muy libre de marca de Correa. Para colmo de los Cruzados, el 1-0 cayó a muy poco del pitazo que marcaba el final de la etapa inicial. El trasandino de 32 años le sacó el máximo provecho a la libertad que dispuso.

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Con un remate rasante, venció la resistencia del golero Vicente Bernedo. Luego de eso, Correa manejó los tiempos a su antojo. “Hicimos una copa positiva, nadie creía en nosotros cuando se dieron los sorteos y el grupo que nos tocó. Clasificamos primeros y en octavos de final nos tocó un rival de jerarquía”, describió Fernando Zuqui tras la eliminación de los Cruzados.

Así celebró el Tucu Correa su gol ante los Cruzados. (Andrés Piña/Photosport).

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Joaquín Correa, la afortunada clave de Estudiantes de La Plata ante Católica

Joaquín Correa también fue clave en el segundo gol que Estudiantes de La Plata le anotó a Universidad Católica en el Claro Arena. Fue el Tucu quien encontró con mucha libertad al lateral derecho Eros Mancuso. Y el ex jugador de Fortaleza de Brasil hizo otra buena parte del 2-0.

Sacó un centro, que en realidad fue un pase a la cabeza de Guido Carrillo. El centrodelantero de los Pincharratas le ganó al cierre tardío de Daniel González y clavó un cabezazo imposible para Bernedo. Fue una buena muestra de Correa de reencontrarse con el club que lo vio nacer.

Guido Carrillo marcó el 2-0 parcial ante la Católica. También anotó el tercero. (Dragomir Yankovic/Photosport).

De hecho, el “32” del León fichó por Estudiantes tras un paso muy decepcionante por el Botafogo de Brasil. Pero sin duda mostró su jerarquía y recorrido, que incluso lo hizo pasar por la selección de Argentina, en el césped sintético del Claro Arena.

El Tucu Correa monta la espalda de Guido Carrillo, autor de dos goles en el Claro Arena. (Andrés Piña/Photosport).

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