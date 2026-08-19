Luego del histórico logro de cuatro títulos consecutivos en el fútbol chileno, los Cruzados confirmaron casi 40 incorporaciones, aunque hubo muy pocas con éxito real. A pesar de que Matías Claro defendió el rol dirigencial tras la caída vs los Pincharratas, algo que también hizo Buljubasich.

Universidad Católica se erigió como la gran potencia del fútbol chileno entre 2019 y 2021, cuando logró un icónico tetracampeonato en torneos largos. Un hito histórico a nivel institucional e incluso nacional. Pero a día de hoy, 19 de agosto de 2026, todo cambió.

Los Cruzados se despidieron de la Copa Libertadores en los octavos de final: después de haber rescatado un empate contra Estudiantes en La Plata, cayeron inapelablemente por 0-3 en el hermoso Claro Arena. Un partido donde comenzaron con Martín Gómez y Diego Corral como titulares.

“Tenemos una gran ambición, lo mostraron los jugadores que entraron a la cancha. La cantera, que es parte importante del proyecto deportivo, tuvo una oportunidad increíble de mostrar su juego y su valentía”, aseguró Matías Claro, presidente de Cruzados SADP.

Matías Claro ha sido duramente criticado desde que asumió la presidencia de Cruzados SADP por las grandes diferencias con su antecesor Juan Tagle. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El timonel de la concesionaria agregó que “son jugadores jóvenes, no fue fácil ante un rival de jerarquía. Pero la ambición y ganas de ganar siempre está en el equipo, los hinchas y la directiva de Católica”. A pesar de que la Franja sólo confirmó la incorporación de Agustín García Basso en el mercado invernal.

Y el exdefensor de Racing Club ni siquiera llegó a tiempo para enfrentar a los Pincharratas. Otro que se defendió de las críticas de la hinchada fue José María Buljubasich, el gerente deportivo. “Entre julio de 2010 y el cierre del estadio y entre la apertura del estadio y ahora, mis números son muy buenos”, lanzó el Tati.

José María Buljubasich junto a Matías Claro. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“El promedio es estar entre el primer y tercer lugar. Se ganaron siete títulos nacionales, cuatro Supercopas, una Copa Chile. En estos 16 años, cada vez que las cosas que anduvieron mal los hinchas pidieron mi salida. Y cuando anduvieron bien, me alabaron o felicitaron”, agregó Buljubasich en la zona mixta. ¿Pero qué tan cierta es la ambición de los Cruzados?

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La lista de refuerzos de Universidad Católica tras conquistar el tetracampeonato

Luego del tetracampeonato que Universidad Católica llevó a su palmarés, tuvo que pasar por una dificultad importante: desde agosto de 2022 hasta ese mismo mes de 2025, el estadio San Carlos de Apoquindo estuvo cerrado por la refacción del reducto.

Más allá de eso, en las casi 40 incorporaciones que el club firmó tras ganar cuatro títulos consecutivos parecen haber muy pocos aciertos. En 2022, por ejemplo, llegó Lucas Melano. El argentino tuvo un paso con muchísima más pena que gloria por la Franja.

Lucas Melano en acción por Universidad Católica. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Lo propio ocurrió con Nehuén Paz, quien arribó desde el Crotone de Italia con un contrato de cuatro años. Ni hablar de otros dos argentinos que llegaron en 2023: Franco di Santo y Guillermo Burdisso. O que tuvieron que activar una cláusula de recompra para traer de vuelta a Alexander Aravena desde Ñublense.

Nehuén Paz llegó a la UC con un contrato muy largo y casi no jugó. (Felipe Zanca/Photosport).

En 2024, llegaron varios más que no tuvieron éxito: Lucas Menossi, quien duró apenas un semestre. Joaquín Torres, quien se sumó desde la MLS y pocos recuerdan su paso por la precordillera. Agustín Farías y Alfred Canales, dos que siguen en el plantel, pero están lejos de ser titulares indiscutidos.

Joaquín Torres en acción por la Universidad Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

O incluso el brasileño Jader Gentil, quien arribó cedido desde el Santa Clara de Portugal. Y el frustrante retorno de Valber Huerta, quien apenas disputó ocho minutos en su segundo ciclo plagado de problemas físicos. Éxitos parece haber más bien pocos.

Jader Gentil en Universidad Católica, donde estuvo un año. (Javier Torres/Photosport).

Aunque en ese acápite puede calificar el colombiano Jhojan Valencia, quien se incorporó a la UC desde el Austin FC de Estados Unidos. Y renovó su contrato gracias al rendimiento ofrecido. Otro que ofreció buenos números de rendimiento fue Justo Giani, refuerzo de 2026.

Justo Giani suma 16 goles y 10 asistencias en la Universidad Católica. (Andrés Piña/Photosport).

Pero parece poco en una lista de casi 40 futbolistas. “Cuando se gana, soy parte de lo que pasa y cuando se pierde, soy más responsable”, sentenció José María Buljubasich, quien es uno de los apuntados con más fuerza por todos los fanáticos de la Católica.

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La tabla de refuerzos de Universidad Católica desde 2022