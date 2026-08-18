El defensor sacó la voz del camarín, donde en la autocrítica le pega a una decisión de no tener refuerzos para una llave internacional.

Universidad Católica no pudo seguir con vida en la Copa Libertadores, donde perdió por 3-0 ante Estudiantes de La Plata, cerrando la llave con un desastroso global de 4-1 en el estadio Claro Arena.

Las ausencias marcaron a los locales, donde, por ejemplo, nunca pudieron reemplazar la falta de Fernando Zampedri, quien no estuvo por acumulación de tarjetas amarillas.

Por lo mismo, en un acto muy valiente, Branco Ampuero sacó la voz para sincerar que les faltaron jugadores, teniendo en cuenta que no contaron con refuerzos para esta llave ante los argentinos.

La UC enfrentó la llave ante Estudiantes sin refuerzos. Foto: Ignacio Amiconi//Fotobaires/Photosport

La UC enfrentó la llave sin refuerzos y con muchas ausencias

Fue Branco Ampuero quien sacó la voz por el camarín de Universidad Católica, con una autocrítica importante, pero también con un tiró de orejas para la dirigencia que no reforzó el equipo en esta etapa de la Copa Libertadores.

“Cuando uno queda eliminado habrá mucho análisis tanto de la prensa, directivos y jugadores. Nos faltó estar a la altura en la serie de octavos. De visita faltó, aunque nos trajimos un empate muy importante”, explicó.

Fue el momento de asumir las culpas al no poder encontrar reemplazos a los lesionados, lo que se paga caro en llaves ante equipos que son coperos como los argentinos.

“En lo personal, me gustaría haber tenido mucho más a disposición, un equipo más sólido, sin tantas bajas ni suspensiones. Con una llave tan relevante para la institución, no tuvimos más jugadores para ofrecer. Esa espina me queda”, detalló.

Por lo mismo, asegura que quedó la rabia de no poder seguir, pero que hay que aceptar que les faltó plantel: “Perdimos la llave por pequeños detalles, queda la espina de no haber tenido más para ofrecer”.

“No sé si había para hacer algo distinto, es parte del análisis. Pero teníamos muchas bajas y suspensiones, dos titulares importantes para nosotros. El equipo obviamente se resintió, pero hay que hacerse cargo de este momento. Ahora viene jugar la Copa Chile, la liga y si queremos seguir compitiendo afuera, hay que asegurar el Chile 2″, finalizó.

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