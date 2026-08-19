El experimentado arquero uruguayo gozó de lo lindo con el estadio de Universidad Católica, donde vivió un gran triunfo de los Pincharratas y también una discusión con el árbitro colombiano.

Estudiantes de La Plata se hizo fuerte en el Claro Arena y no sólo logró mantener imbatida la portería del uruguayo Fernando Muslera. También marcó tres goles para firmar un contundente 4-1 en la serie frente a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Durante el partido, Muslera tuvo un cruce verbal con el árbitro colombiano Wilmar Roldán. A falta de 15 minutos por jugar en el compromiso, el portero mundialista uruguayo tuvo un intercambio de opiniones con el réferi cafetalero. Y hasta una polémica después del pitazo final.

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El avezado golero de 40 años acusó que el silbante se negó a despedirse de él y lo trató de “horrible”. De todas maneras, con la clasificación a los cuartos de final abrochada, Muslera sacó cuentas muy alegres. “Venimos de 10 días, con el partido de ida incluido, jugando muy bien”, manifestó el charrúa.

Fernando Muslera en acción durante la revancha ante los Cruzados. (Marcelo Hernández/Getty Images).

“Controlamos los 180 minutos, clásico de por medio. Vinimos a una cancha muy difícil contra un equipo que ha crecido muchísimo. Los quiero felicitar por el estadio que está hermoso”, lanzó el Nando Muslera para elogiar el reducto de los Cruzados.

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Muslera se saca el sombrero con los hinchas de Estudiantes que fueron al Claro Arena

Otra cosa que destacó Fernando Muslera en el Claro Arena fue a los fanáticos de Estudiantes. Tanto los que llegaron al estadio como los que siguieron el partido a distancia. Para el golero uruguayo, quien tuvo un pésimo Mundial 2026 en el equipo que dirigía Marcelo Bielsa, ese respaldo fue clave.

“Nos llevamos una clasificación que merecemos muchísimo. Déjame agradecerle a toda la gente que vino a apoyarnos y a todos los que están en La Plata”, manifestó Muslera. Los Pincharratas vivieron una semana soñada, pues llegarona Chile tras golear a Gimnasia en el clásico de la ciudad.

Así celebró la gente de Estudiantes en el Claro Arena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Sentenció que “es un triunfo fantástico para nosotros”. Por lo pronto, Muslera y Estudiantes esperan por el rival en los cuartos de final: saldrá entre Rosario Central de Argentina y Corinthians de Brasil, que igualaron sin goles en el Gigante de Arroyito.

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