El portero uruguayo fue captado en un cruce de palabras con el árbitro Roldán, quien no le quis dar ni la mano para despedirse.

La eliminación de Universidad Católica en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, luego de caer por un marcador de 3-0 ante Estudiantes, dejó una polémica en el estadio Claro Arena.

En la escena fue protagonista el portero uruguayo Fernando Muslera, quien salió reclamando con todo del reducto en San Carlos de Apoquindo en contra del árbitro Wilmar Roldán.

Algo que no pasó desapercibido para la transmisión oficial, con la imagen de un cruce que finalizó con el colombiano negándole a darle la mano y el meta de la selección de Uruguay pelándolo.

Fernando Muslera tuvo una polémica con el árbitro Roldán.

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Muslera se dijo de todo con el árbitro Roldán

Fue la señal de ESPN quienes detallaron la polémica de la noche en el Claro Arena, con el portero Fernando Muslera, de Estudiantes, en un cruce con el árbitro Wilmar Roldán.

“¿ROLDÁN NO SALUDÓ A MUSLERA? Atención a esta secuencia entre el arquero de Estudiantes y el árbitro del partido ante U. Católica luego de la goleada 3-0 del Pincha en la vuelta de los octavos de final”, detallaron.

Eso no fue todo, porque camino a los camarines el portero uruguayo le comentó la situación a uno de sus compañeros, donde no dudó en hacer chimichurri al árbitro colombiano.

“¡A mi ni me saludó, es un desastre, horrible, horrible”, se alcanza a captar en la imagen de la conversación del arquero, quien se llevó la clasificación para Argentina.

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