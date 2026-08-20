Una nueva versión del duelo entre profesionales que cubren a ambos equipos. Los azules vienen a defender el triunfo del último partido.

Este domingo, Colo Colo y U de Chile disputarán la versión número 200 del Superclásico del fútbol chileno, pero quienes cubren a los equipos tendrán su propio duelo en cancha. Eso, de la mano de un tradicional duelo de periodistas.

El llamado Superclásico de la prensa tiene una nueva edición este jueves 20 de agosto, a contar de las 17.45 horas. El partido entre profesionales que cubren a albos y azules se juega en el complejo Mundo Sport.

El trofeo para el ganador lleva el nombre de Carlos Rudloff, periodista que reporteaba a U de Chile y que falleció en septiembre del 2023. Por ello, la Copa homenajea la figura del recordado comunicador.

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Sigue aquí la transmisión del Superclásico de la Prensa

La transmisión estará a cargo de RedGol en su señal de YouTube, gracias a la productora Haciendo Amigos. Relata Edgardo Díaz, mientras que Mauricio Israel y Rodrigo Herrera serán los comentaristas.