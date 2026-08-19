Los profesionales de las comunicaciones que cubren diariamente a Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en una cancha.

Este jueves, desde las 17.45 horas, se realizará uno de los eventos más tradicionales que hay en el periodismo deportivo: el Superclásico de la prensa.

Un partido que congrega a los profesionales que cubren a Universidad de Chile y Colo Colo, que son reforzados por colaboradores de ambos clubes. Esta vez se jugará en el complejo Mundo Sport.

La copa en esta oportunidad lleva el nombre de Carlos Rudloff, periodista que reporteaba a la U y que falleció en septiembre del 2023, por lo que será recordado por sus pares en esta oportunidad.

RedGol transmitirá el partido a través de su señal de Youtube, gracias a la productora Haciendo Amigos. En el relato estará Edgardo Díaz, mientras que Mauricio Israel y Rodrigo Herrera serán los comentaristas.

Los periodistas que jugarán para U de Chile y Colo Colo

Cristián Cavieres, relator de La Magia Azul, será el entrenador del cuadro universitario, que deberá defender el triunfo por 2-0 conseguido el año pasado en La Florida.

Entre los jugadores estarán Marcelo Díaz, de TNT Sports, que por su despliegue tiene cosas de Cafú. También aparece Francisco Caneo, de Radio Cooperativa, que promete pierna fuerte en su sector. Otros que estarán con la azul son Felipe Labbé (ESPN) y Andrés Mitchell (TVN).

ver también Mientras suena como reemplazo a Sampaoli, Quinteros recibe un palazo del capitán de Independiente

Por el lado de Colo Colo jugará el relator de Mega, Marcelo González, quien cuando pisa la pelota hace recordar el talento que exhibía el Mago Valdivia.

También representarán al Cacique Benjamín Bonhomme, de TVN, y Luis Marambio, de Con Camiseta, que promete llevar todo el barrio del puerto de San Antonio a la cancha.