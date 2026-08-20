Desde Rivarola colgado del alambrado hasta el "campeón en tu cara", pasando por goleadas históricas o el gol 216 de Esteban Paredes. En RedGol recopilamos los duelos más grandes de este siglo entre azules y albos.

Este domingo 23 de agosto se vivirá un día muy especial en el fútbol nacional. No sólo porque se vivirá un nuevo enfrentamiento entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional. Es porque se vivirá la edición número 200 del Superclásico.

A lo largo de la historia se han vivido enfrentamientos que quedaron escritos en los libros dorados de nuestro balompié. Por ello, en RedGol nos damos el tiempo para escoger los 10 mejores duelos entre albos y azules en lo que va del siglo 21.

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Criterios de elección y bonus tracks

Para hacer este ranking de cotejos, tomamos en cuenta tres factores relevantes: el primero, lo que estaba en juego; el segundo, si es que en aquel lance se rompió un récord o se alcanzó una marca; y el tercero, el dato que lo hace inolvidable.

Como ocurre a la hora de hacer este tipo de listados, hay algunos duelos que quedarán afuera y que repasamos a continuación:

U. de Chile 2-2 Colo Colo / Estadio Nacional / 7 de noviembre del 2010

El día en que al juez asistente Patricio Basualto se le cayó su banderín y no vio que el gol de Javier Cámpora al minuto 90+2′ estaba en posición offside. Hasta hoy se discute.

U. de Chile 3-2 Colo Colo / 5 de mayo del 2013

La última alegría que tuvieron los azules antes de pasar por una larga sequía de Superclásicos sin sumar triunfos. Gol sobre la hora de Charles Aránguiz.

Colo Colo 0-1 U. de Chile / 1 de marzo del 2026

Según los registros de la cadena TNT Sports, este duelo con gol de Matías Zaldivia fue el Superclásico más visto en dos décadas, con 20,59 puntos de rating y 94,6% de share.

Los 10 mejores Superclásicos entre la U y Colo Colo en el siglo 21

10. ESTEBAN PAREDES PASA A LA ETERNIDAD

5 de octubre del 2019, Estadio Monumental. El Bendito anota su gol 216 en Primera División, que le hizo superar a Francisco “Chamaco” Valdés como el máximo goleador histórico de la categoría. Al final, un agónico cabezazo de Julio Barroso firmó la victoria por 3-2.

9. LA NOCHE SOÑADA DE JOHNNY HERRERA

2 de diciembre del 2015. Estadio La Portada de La Serena. Final de Copa Chile. El arquero azul fue clave en la definición por penales que hubo tras el 1-1 definitivo. No sólo le contuvo el tiro a Martín Rodríguez. Anotó el lanzamiento decisivo que le dio un título con sabor a revancha para el León.

8. LA “U” MANCHA EL CENTENARIO ALBO

14 de septiembre del 2025. Estadio Santa Laura. Final de la Supercopa. Un juego atípico, con reducción de aforo y venta restringida a mayores de 55 años y funcionarios de los clubes. Los azules golearon a Colo Colo por 3-0, que cerraron una conmemoración para el olvido de sus 100 años de vida.

7. GOLEADA Y RUMBO AL TRICAMPEONATO

24 de junio del 2012. Estadio Nacional. Duelo de vuelta por semifinales del Torneo de Apertura. El Cacique tenía ventaja de 2-0 tras la ida en el Monumental. En Ñuñoa, el equipo de Jorge Sampaoli no sólo dio vuelta la serie, sino que humilló al rival, gracias a la consagración de Junior Fernandes con hat-trick.

6. EL MÁS TRÁGICO DEL SIGLO 21

31 de agosto del 2025. Estadio Monumental. Más allá del gol de Vicente Pizarro, este duelo quedó marcado por la muerte de un hincha de Colo Colo que cayó del techo cuando intentaba pasarse de una tribuna a otra. Ocurrió cinco meses después de la tragedia en Macul para el duelo con Fortaleza.

5. LA MAYOR GOLEADA AZUL EN LA HISTORIA

29 de abril del 2012. Estadio Nacional. El partido perfecto del equipo de Sampaoli. Una herida que sigue abierta en los fanáticos albos hasta hoy y que los azules celebran cada rato. Showtime del equipo que venía de ganar la Copa Sudamericana meses atrás.

4. EL MÁS VIOLENTO DEL SIGLO 21

30 de octubre del 2011. Estadio Monumental. La U con nueve jugadores tras las expulsiones de Aránguiz y Osvaldo González. El patadón de Albert Acevedo a Raúl Olivares sin cobro alguno. 12 minutos de tiempo adicional. El agónico autogol de Osmar Molinas que incluyó eufórica celebración de Sebastián Beccacece y “Pato Yáñez” de Marcelo Díaz.

3. EL FIN DE LA RACHA

10 de marzo del 2024. Estadio Monumental. Cabezazo de Israel Poblete que acabó con la maldición de 22 años y seis meses sin ganar en Macul, además de romper con 21 encuentros consecutivos sin vencer para la U.

2. EL MÁS REPETIDO DE LA TV CHILENA

9 de septiembre del 2001. Estadio Monumental. Dos días antes del atentado a las Torres Gemelas, los azules lograron su último triunfo en Pedreros antes de la racha. La icónica imagen de Diego Rivarola colgado de la reja con la polera de Gokú. Además del tanto de Carlos Garrido que se repitió durante dos décadas de maldición.

1. EL ORIGINAL “CAMPEÓN EN TU CARA”

2 de julio del 2006. Estadio Nacional. La única vez en el siglo que se definió un título de Primera División entre la U y Colo Colo. La noche consagratoria de Claudio Bravo donde atajó dos penales, con vaselina de Mayer Candelo incluida. El penal histórico de Miguel Acevaly un relato de Claudio Palma que se convirtió en inolvidable.