Al delantero argentino le preguntaron sobre sus mejores goles con la camiseta de Colo Colo y apuntó a que ese será el que venga. El domingo juega ante la U, a quien todavía no logra convertirle en su paso por el fútbol chileno.

Cada vez queda menos para que se de vida al Superclásico 200 entre Colo Colo y Universidad de Chile. Albos y azules se darán cita este domingo 23 de agosto en el Estadio Nacional, en un choque que puede marcar mucho en la carrera por quedarse con el título en esta Liga de Primera 2026.

El Cacique sigue como el absoluto líder del torneo con 46 puntos, pero diez más abajo aparece la U, que con una victoria quedaría a siete de distancia con todavía diez jornadas por jugar.

Por lo mismo, el ganar se hace importante para los albos, no solo para esturar su buena ventaja de puntos, sino que también para matar cualquier atisbo de ilusión que tenga el pueblo azul por gritar campeón a fin de año.

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Javier Correa buscará anotarle su primer gol a la U con Colo Colo

Uno que jugará un partido bastante especial es Javier Correa. El delantero argentino, consolidado ya como un atacante más que confiable en la liga chilena, sigue sin poder convertirle a los azules, algo que espera romper este domingo.

Así lo dejó en claro en charla con el periodista Rodolfo Corzo, quien le consultó al trasandino sobre sus mejores y más importantes goles con la camiseta del Cacique. ¿Y que respondió Correa? Pues tal vez inspirándose en Esteban Paredes, afirmó que “el más importante es el que viene”.

Cabe destacar que Javier Correa desde su arribo a Colo Colo a mediados del 2024 ha convertido 31 goles en 67 partidos. Ante la U ha jugado cuatro Superclásicos, con una victoria, un empate y dos derrotas, sin todavía anotar un gol. ¿Caerá el primero este domingo en el Nacional?

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Universidad de Chile?

El choque entre albos y azules está pactado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis