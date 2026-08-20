El técnico de Colo Colo mueve opciones para enfrentar a la U, con el refuerzo de estelar en la última línea, en el lugar del King.

Colo Colo prueba formaciones para el Superclásico 200, donde ya se supo que una variante que pasa por la cabeza del técnico Fernando Ortiz es poner desde el primer minuto a Iván Román en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Este movimiento generaría sacar a Arturo Vidal de la última línea, para devolverlo a puesto de volante, lo que habla de la competencia que vino a meter el último refuerzo albo.

Por lo mismo, asegura que se siente preparado, más allá del respeto de un ídolo que tiene con el King, que ha sido de gran ayuda en su adaptación en el estadio Monumental.

“Sí, he podido hablar con Arturo, es una muy buena persona, es un ídolo para mi de la generación dorada y me ha ayudado mucho en los entrenamientos. Obviamente de la competencia, siempre será una competencia sana, y el profesor decide quién cree que está mejor para poder jugar”, explicó en DSports.

Arturo Vidal tiene la opción de volver a la zona de volantes en el Superclásico. Foto: Andrés Pina/Photosport

ver también Las formaciones que prueba Colo Colo para el Superclásico: duda en Vidal y alerta con Vozinha

Iván Román apunta su primer Superclásico

Iván Román sabe que tras su paso por el fútbol brasileño las esperanzas del fútbol chileno están en su juego, por lo mismo quiere demostrar en Colo Colo y seguir creciendo.

“Estoy tranquilo, uno siempre quiere jugar, como todos los jugadores, pero nos preparamos bien, entrenamos fuerte, sabemos lo importante que es el partido y que Colo Colo siempre tiene que ir a ganar los clásicos“, explicó.

En ese sentido, también apunta a la importancia de disputar el Superclásico ante la U en el Estadio Nacional, que es parte importante para acercarse al objetivo de ser campeón de la Liga de Primera.

“Hay que seguir paso a paso, partido a partido, para ser campeón uno tiene que estar preocupado partido a partido, tenemos que ganar, queremos ganar y será importante, pero enfocados partido a partido para estar enfocados en el objetivo mayor que es ser campeón”, finalizó.

Mira sus declaraciones: