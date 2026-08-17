El defensor jugó sus primeros minutos en el Cacique, sin embargo, no pudo celebrarlo con una victoria ante O'Higgins.

Colo Colo estuvo a minutos de sumar su décima victoria consecutiva en la Liga de Primera, sin embargo, O’Higgins rescató un milagroso empate 2-2 gracias a un gol en el tiempo agregado.

Los rancagüinos le quitaron la racha de victorias al Cacique, todo gracias al golpe de cabeza de Arnaldo Castillo cuando se jugada el cuarto minuto de adición en el estadio Monumental.

El partido entre albos y celestes será recordado para siempre por el defensor Iván Román, puesto que el zaguero de 20 años se estrenó con la camiseta de Colo Colo, el equipo de sus amores.

ver también Referente de la U se lanza contra Javier Correa por fuertes declaraciones antes del Superclásico: “Tonterías”

Iván Román cumple un sueño en Colo Colo

El formado en Palestino fue presentado la semana en el Cacique, cuadro al que llegó en calidad de cedido desde Atlético Mineiro hasta junio de 2027, con la opción de extender el vínculo hasta finales del año venidero.

Iván Román ingresó al minuto 83 a la cancha ante O’Higgins, porque el entrenador Fernando Ortiz decidió que reemplazara a Leandro Hernández, lo que provocó que Arturo Vidal se moviera al mediocampo.

El seleccionado nacional se mostró contento por estrenarse con su nuevo equipo, situación que dejó en evidencia mediante un posteo en Instagram, donde calificó su ingreso como un “sueño”.

“Sueño cumplido, nuevas ilusiones y un nuevo desafío. Duele que el triunfo se nos escape en el último minuto, pero a seguir trabajando y dando todo por esta camiseta”, señaló el defensor.

Iván Román llega a Colo Colo para luchar el puesto de titular y ya sumó sus primeros minutos con la camiseta del líder del fútbol chileno.

En síntesis

Colo Colo empató 2-2 con O’Higgins en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

con O’Higgins en el estadio Monumental por la Liga de Primera. El defensa Iván Román debutó en Colo Colo tras ingresar en el minuto 83.

en Colo Colo tras ingresar en el minuto 83. Iván Román llegó a Colo Colo a préstamo desde Atlético Mineiro hasta junio de 2027.

ver también Jugó en Colo Colo y rechaza a la salida de Vidal en el Superclásico: “Es bandera, tiene que jugar siempre”

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se jugará este domingo 23 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nacional.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera