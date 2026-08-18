Los Albos llevan largos años sin celebrar ante los Azules en Ñuñoa, aunque con algunas incidencias de por medio.

Colo Colo y Universidad de Chile disputarán un nuevo Superclásico del fútbol chileno. Esta vez será en el Estadio Nacional, donde los Albos llevan mucho tiempo sin celebrar.

Los dirigidos por Fernando Ortiz son líderes de la Liga de Primera con 10 puntos de diferencia sobre el Romántico Viajero. Sin embargo, los Azules han mostrado un alza en la segunda rueda, por lo que el partido entre los dos equipos más grandes del país asomo como muy atractivo.

El último festejo de Colo Colo en Ñuñoa

El próximo Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará en el Estadio Nacional, lugar donde los de Macul no ganan desde el 15 de abril de 2018. Sí, desde hace más de 8 años, un hecho curioso debido a la supremacía alba en este tipo de encuentros ante los Azules.

Claro, la estadística puede encontrar una justificación: entre 2021 y 2023 se disputaron tres duelos fuera de Ñuñoa por la remodelación del Nacional para los Juegos Panamericanos. En ellos, Colo Colo celebró en Rancagua, en Talca e igualó en Santa Laura ante el Bulla.

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Ahora, regresando al principal coloso deportivo del país, desde la última victoria fue empate 1-1 en 2019, igualdad 1-1 en 2020, empate sin goles en 2024 y derrota en 2025. Una racha negativa que pretenden romper este domingo 23 de agosto a las 15:30 horas.

El último triunfo de Colo Colo en el Nacional en 2018 fue por 3-1, con Esteban Paredes como gran héroe. Visogol anotó en dos oportunidades, mientras Claudio Baeza selló la fiesta. Para Universidad de Chile convirtió Mauricio Pinilla, quien terminó peleando con el expulsado Jean Beausejour. Un clásico que pasó la historia.

En 2018 todavía era Presidente de Chile el fallecido Sebastián Piñera, el litro de la bencina estaba a $736, todavía no había Estallido Social, ni Pandemia del Coronavirus. Reinaldo Rueda era el entrenador de la selección chilena y Arturo Salah estaba a cargo de la ANFP.