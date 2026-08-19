El cuadro chileno que ninguneó llegada de Vozinha a Colo Colo: “Moneda al aire”

La “U” de Concepción estuvo a detalles de sumar al portero de Cabo Verde pero lo rechazó por el poco conocimiento que existía del golero. “Las cosas pasan por algo”, recalcaron.

El mercado de fichajes del fútbol chileno sorprendió con palabras mayores. Esto porque la mayoría de los clubes trajeron nuevas caras para la recta final de temporada. Pero hubo uno que se robó todas las miradas y fue Colo Colo que superó todas las expectativas y contrató a Vozinha.

Josimar José Évora Dias fue el mejor portero del Mundial y por lo mismo despertó el interés de los clubes más grandes del planeta fútbol. Sin embargo, el Cacique apuró las negociaciones y apenas terminó el torneo fue a la carga por el guardameta de 40 años.

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“Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande como Colo Colo”, recalcó Vozinha en su presentación oficial en el Estadio Monumental. El golero ha superado las expectativas del cuerpo técnico y todo indica que este domingo podría sumar su primera citación en el Superclásico.

Sin embargo, hubo otro club chileno que estuvo a nada de quedarse con la carta de Josimar como lo menciona cariñosamente Fernando Ortiz. Esto trata de Universidad de Concepción y que lo tuvo en carpeta incluso antes del boom del Mundial.

“U” de Concepción cuenta porqué rechazó a Vozinha: “Moneda al aire”

El Presidente de Universidad de Concepción, Agustín Lorenzetti, reveló que el “Campanil” estuvo a nada de tener a Vozinha entre sus filas. Incluso fue ofrecido antes del boom del Mundial.

“A principio de mercado tuvimos la opción de traer a Vozinha. Antes del Mundial. Pero hicimos un análisis y tiene que haber un equilibrio de recursos y gestión”, expresó en conversación con Sabes Deportes.

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“A fin de abril, principio de mayo, estuve representando a la U de Conce en un evento en Tokio. Hablé con el representante de Vozinha, y él me dijo ‘si necesitas un arquero tengo el de Cabo Verde y está disponible’. Pero para nosotros no era prioridad”, agregó Lorenzetti.

Incluso recalcó que Universidad de Concepción finalmente se decidió por la experiencia de Jorge “Fatura” Broun, que con 40 años también llegó al fútbol chileno en este segundo semestre.

“Las cosas pasan por algo. Ahora tenemos a Fatu y buscamos que le de experiencia a los jugadores que vienen de las inferiores. Cuando traes a Vozinha es una moneda al aire. Ahora tenemos a Fatu que es un maestro para los chicos”, agregó el dirigente.

A tal punto que deslizó que las propuestas económicas tampoco convencieron al portero que en ese minuto ya afinaba su salida del CD Chaves de Portugal y lo comparó con la situación de Rogelio Funes Mori.

“Nosotros somos lo que somos. Y cuando se habla de esa forma a los jugadores, hay jugadores como Rogelio (Funes Mori) que no buscan salvarse económicamente y buscan lugares para desarrollarse y mostrar lo que saben”, sentenció.

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En resumen:

Colo Colo remeció el mercado de fichajes del fútbol chileno con la contratación de Vozinha.

El portero de Cabo Verde viene de ser el mejor en su puesto en el Mundial y podría sumar minutos en el Superclásico.

Universidad de Concepción también tuvo en carpeta a Vozinha pero fue rechazado porque no era prioridad reforzar ese puesto. “Es una moneda al aire”, aseguraron.