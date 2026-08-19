El ex técnico y comentarista puso en duda las versiones oficiales de que el caboverdiano no está físicamente listo para jugar en Colo Colo.

A cuatro días de que se dispute la edición 200 del Superclásico, continúa el debate entre los hinchas de Colo Colo sobre si el entrenador Fernando Ortiz debe hacer debutar al arquero caboverdiano Vozinha o mantener en el puesto a Gabriel Maureira.

Ante las críticas por las últimas actuaciones del meta canterano, no son pocos los que exigen la presencia del electo mejor portero del Mundial 2026 este domingo en el Estadio Nacional, aunque todo indica que el Tano no hará cambios al respecto.

En esa línea, una persona que conoce desde dentro a Colo Colo, como el ex técnico y hoy comentarista Claudio Borghi, no sólo puso en duda las versiones oficiales sobre el por qué aún no debuta Vozinha, sino que reveló la verdadera razón por la que Ortiz no lo utiliza.

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Borghi revela por qué Ortiz no hace debutar a Vozinha

“No te demoras tanto tiempo (en ponerlo), estamos hablando de jugadores de primer nivel”, expresó el Bichi por la puesta a punto del meta africano, donde además le hace ruido que la misma se extienda más tiempo de lo normal.

Por ello, el ex DT de Colo Colo no dudó en lanzar su hipótesis al respecto, al afirmar que “el único motivo por el cual creo que no está siendo considerado Vozinha es porque el técnico (Ortiz) no está convencido de ponerlo“.

Mientras tanto, la presión de los hinchas albos se agiganta en la misma medida que las críticas a Maureira de cara a un partido que puede acercarlos a un nuevo título en su historia. Todo a la espera de una respuesta definitiva del técnico argentino sobre el 11 titular.

¿Cuándo se juega el encuentro?

La edición 200 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo este domingo 23 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

En síntesis

A días del Superclásico , crece el debate en Colo Colo sobre la titularidad del arco albo.

, crece el debate en sobre la titularidad del arco albo. Claudio Borghi aseguró que Vozinha no juega porque el técnico Fernando Ortiz duda de él.

aseguró que no juega porque el técnico duda de él. Pese a las críticas de los hinchas, todo indica que Gabriel Maureira se mantendrá en el 11.