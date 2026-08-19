Universidad de Chile y Colo Colo vuelven a verse las caras en el Superclásico del fútbol chileno. Fernando Gago y Fernando Ortiz serán protagonistas de este duelo y ya tienen un antecedente.

Además de la histórica rivalidad entre los dos equipos más grandes del país, también el partido tiene una importancia directa en la definición por el título. Los Albos son muy cómodos líderes con 10 puntos de ventaja sobre los Azules, quienes tienen la última oportunidad de acortar distancia.

El único antecedente entre Gago y Ortiz

Fernando Gago y Fernando Ortiz no llevan mucho tiempo en Chile, pero se conocen desde sus carreras como futbolistas en Argentina. El Tano arribó en 2025 a Colo Colo y después de muchas críticas, ha logrado darle su forma a los de Macul. Pintita por su parte, poco a poco ha ido encontrando la mejor versión de Universidad de Chile.

Los primeros cruces de Gago y Ortiz fueron como futbolistas entre 2004 y 2006, cuando el primero defendía a Boca Juniors y el segundo a Estudiantes de La Plata. Pintita celebró en dos ocasiones, un empate y una victoria para el Tano. Claro que el triunfo del DT de Colo Colo fue más importante, porque fue en la final del Apertura 2006 cuando el Pincha fue campeón ante el Xeneize.

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Claro que a la hora de ir a los enfrentamientos como entrenadores, solo hay un antecedente: 30 de marzo de 2024, cuando Fernando Gago dirigía a Chivas de Guadalajara y Fernando Ortiz a Monterrey. En aquel duelo, fue triunfo para Pintita por 2-0 en condición de visita.

Héctor Moreno con un autogol y Ricardo Marín en los descuentos, le dieron la victoria al Rebaño Sagrado. Los Rayados se vieron afectados por las expulsiones de Gerardo Arteaga y Jorge Rodríguez. Chivas tuvo un 61% de posesión del balón, contra el 39% de Monterrey. También los de Guadalajara se impusieron en remates al arco.

Este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas, en el Estadio Nacional, será el segundo enfrentamiento entre Fernando Gago y Fernando Ortiz. Esta vez, con los colores de Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente.