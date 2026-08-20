El duelo que enfrentará al conjunto nacional con uno de los combinados que disputaron la última Copa del Mundo.

Una particular noticia remeció al fútbol chileno. AC Barnechea anunció un amistoso nada menos que frente a Nueva Zelanda, selección que participó en el Mundial 2026.

El encuentro está programado para septiembre, coincidiendo con la próxima fecha FIFA, aunque todavía no existe una fecha ni horario definido.

El partido tendrá además un escenario especial, ya que se disputará en el complejo Raúl Labbé, en Lo Barnechea, recinto donde el conjunto huaicochero realizará este inédito desafío.

Barnechea vuelve a una vieja tradición

El duelo tendrá un ingrediente particular: se trata de un enfrentamiento entre un club y una selección nacional, algo que antiguamente era mucho más habitual en el fútbol.

Barnechea no disputa torneos oficiales desde 2025, luego de enfrentar problemas financieros que terminaron con su desafiliación del fútbol chileno.

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Por esta razón, actualmente el club no cuenta con un plantel profesional. Sus entrenamientos están concentrados en categorías que van desde Sub 12 hasta Proyección.

Serán precisamente estos jugadores los encargados de afrontar el desafío ante Nueva Zelanda, que llegará a Chile con futbolistas de experiencia internacional.

Entre las figuras del combinado oceánico aparecen Tim Payne y Chris Wood, quienes fueron parte del plantel neozelandés en el Mundial 2026.

El amistoso representa así una oportunidad inédita para los jóvenes de Barnechea, que tendrán la posibilidad de medirse ante una selección que recientemente estuvo presente en el máximo torneo del fútbol mundial.

Por ahora, solo falta conocer la fecha y el horario definitivo del encuentro, que se disputará durante la ventana internacional de septiembre.

En resumen…