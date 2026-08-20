Pronósticos Arsenal vs Coventry: el campeón inaugura la nueva temporada de la Premier League

Análisis y pronósticos para el partido Arsenal vs Coventry City, por la fecha 1 de la Premier League 2026/27. Revisa las mejores cuotas y apuestas.

Arranca la Premier League y los pronósticos de Arsenal vs Coventry City ya están aquí. El campeón defensor recibe a un recién ascendido en un duelo que tiene un claro favorito.

El partido, válido por la primera jornada de la liga inglesa, se disputará este viernes 21 de agosto en el Emirates Stadium. A continuación, te presentamos el análisis completo con las mejores apuestas y cuotas.

Nuestros picks Pronósticos: Arsenal vs Coventry Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Arsenal + Total de goles de Coventry: Menos de 0.5 Arsenal llega con gran solidez defensiva, tras encadenar tres victorias locales sin recibir goles. Además, la diferencia de nivel frente a Coventry respalda otra actuación con valla invicta. bet365 1.72 Pronóstico Total de goles de Arsenal: Más de 1.5 goles + Total de goles de Coventry: Menos de 0.5 El Arsenal combina un ataque potente con la mejor defensa de la Premier League pasada. Además, sus buenos registros ante recién ascendidos respaldan superar 1.5 goles sin recibir tantos. bet365 2.10 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Arsenal vs Coventry

Desde la temporada 2023/24, el Arsenal ha ganado 17 de los 18 partidos que ha jugado contra equipos recién ascendidos.

ha ganado 17 de los 18 partidos que ha jugado contra equipos recién ascendidos. Este será el primer partido del Coventry en la Premier League en más de 25 años, marcando el mayor intervalo entre dos partidos en la historia de la competición.

en la en más de 25 años, marcando el mayor intervalo entre dos partidos en la historia de la competición. Los Gunners comenzaron la temporada con el pie derecho, venciendo 3-0 al Manchester City en la Community Shield .

en la . Christos Tzolis, nuevo fichaje del Arsenal, tuvo un debut impactante en la Community Shield, registrando dos asistencias.

Cuotas 1X2 Cuotas: Arsenal vs Coventry Cuotas ofrecidas por bet365 Arsenal 1.18 bet365 Empate 7.75 bet365 Coventry 12.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Arsenal vs Coventry

El Arsenal llega como el vigente campeón y con la moral por las nubes tras una contundente victoria 3-0 sobre el Manchester City para levantar la Community Shield. El equipo de Mikel Arteta finalizó la temporada pasada con cinco triunfos consecutivos y parece haber mantenido el ritmo, demostrando una gran solidez defensiva y eficacia en ataque.

Por otro lado, el Coventry City celebra su regreso a la máxima categoría después de un cuarto de siglo. Aunque dominaron el Championship la temporada pasada, el salto a la Premier League es monumental. Enfrentar al campeón en su casa en la primera jornada es, sin duda, el desafío más grande que podrían tener.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Arsenal sin recibir goles

La solidez defensiva de los Gunners es uno de sus mayores atributos. No solo mantuvieron su arco en cero contra el City, sino que también ganaron sus últimos tres partidos en casa por la Premier League sin conceder goles. El equipo de Arteta ha demostrado ser una fortaleza en el Emirates.

Considerando que Coventry es un equipo recién ascendido y que el nivel de exigencia es incomparablemente mayor, la probabilidad de que el Arsenal consiga otra victoria con la valla invicta es muy alta. Esta apuesta combina seguridad con una cuota atractiva.

Apuesta 1 | Arsenal vs Coventry – Resultado final: Arsenal + Total de goles de Coventry: Menos de 0.5 – 1.72 en bet365

Apuesta de valor: Arsenal anota +1.5 goles y Coventry no anota

Para quienes buscan una cuota con mayor retorno, esta opción es ideal. El Arsenal tuvo la mejor defensa de la Premier League la temporada pasada, con el xGA (goles esperados en contra) más bajo de la liga. En casa, su promedio de goles recibidos fue de solo 0.58 por partido.

La temporada pasada, los Gunners ganaron sus tres partidos en casa contra equipos recién ascendidos sin recibir goles, y en dos de ellos se cumplió esta apuesta. Combinar su poder ofensivo con su muro defensivo ofrece un valor excelente.

Apuesta 2 | Arsenal vs Coventry – Total de goles de Arsenal: Más de 1.5 goles + Total de goles de Coventry: Menos de 0.5 – 2.10 en bet365

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Alineaciones probables en Arsenal vs Coventry

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz.

Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Odegaard, Tzolis, Havertz. Coventry: Rushworth, Van Ewijk, Amenda, Thomas, Dasilva, Yirenkyi, Onyeka, Grimes, Thomas-Asante, Tchaouna, Simms.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Arsenal vs Coventry

¿Quién es el favorito en el pronóstico Arsenal vs Coventry?

El Arsenal es el claro favorito para ganar el partido. Su condición de campeón, su estado de forma actual y el hecho de jugar en casa lo sitúan muy por encima del recién ascendido Coventry.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Emirates Stadium el viernes 21 de agosto a las 15:00 horas (hora de Chile). Podrá ser visto a través de los canales de transmisión oficiales de la Premier League para la región.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La apuesta de valor que combina “Arsenal anota más de 1.5 goles y Coventry no anota” a una cuota de 2.10 es la que ofrece el mejor retorno potencial, basándose en la solidez defensiva y ofensiva del equipo local.

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