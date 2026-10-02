Pronósticos Croacia vs Inglaterra: partido determinante para ser escolta de España

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para el partido Croacia vs Inglaterra por la Nations League. Analizamos cuotas, forma y datos clave para este duelo.

Revisa los mejores pronósticos para el duelo entre Croacia e Inglaterra. Este emocionante partido, clave en el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League, promete ser un choque de estilos y un barómetro para ambas selecciones.

El encuentro se disputará el sábado 3 de octubre a las 13:00 horas (hora de Chile) en el Stadion HNK de Rijeka. Los ingleses llegan como favoritos, pero los croatas buscarán dar la sorpresa en casa, aunque sin público en las gradas.

Nuestros picks Pronósticos: Croacia vs Inglaterra Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SI Croacia marcó en sus últimos siete encuentros, mientras Inglaterra anotó en 17 de sus 18 partidos oficiales con Tuchel. Además, ambos equipos encontraron el gol en su último enfrentamiento. 1xbet 1.66 Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: INGLATERRA Inglaterra suma 14 victorias en sus últimos 18 partidos y domina los duelos recientes. Además, Croacia perdió sus cuatro encuentros recientes como no favorita con cuotas superiores a 4.00. 1xbet 1.85 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido Croacia vs Inglaterra

Siete de los últimos diez partidos de Inglaterra en todas las competiciones han terminado con goles de ambos equipos.

en todas las competiciones han terminado con goles de ambos equipos. Inglaterra ha ganado los últimos tres enfrentamientos directos contra Croacia , incluyendo un reciente 4-2 en el Mundial 2026 .

, incluyendo un reciente 4-2 en el . Croacia ha anotado en sus últimos siete partidos consecutivos, demostrando su capacidad ofensiva incluso en la derrota.

Bajo el mando de Thomas Tuchel, Inglaterra ha perdido solo dos de sus 18 partidos oficiales, con un promedio de 2.5 goles por encuentro.

Cuotas 1X2 Cuotas: Croacia vs Inglaterra Cuotas ofrecidas por 1xBet Croacia 4.10 1xBet Empate 3.60 1xBet Inglaterra 1.85 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Croacia vs Inglaterra

Croacia llega a este partido con la necesidad de recuperarse tras una dura derrota por 4-1 ante España. El equipo de Slaven Bilić ha mostrado una forma irregular durante 2026, con cinco victorias y cinco derrotas en diez partidos, y tiende a sufrir contra rivales de mayor jerarquía. Jugar a puertas cerradas podría afectar su rendimiento al no contar con el apoyo de su afición.

Por su parte, Inglaterra arriba con la moral en alto después de vencer 2-0 a República Checa como visitante. Los Tres Leones han consolidado un estilo de juego efectivo bajo la dirección de Thomas Tuchel, ganando 14 de sus últimos 18 duelos competitivos. Su poder ofensivo y solidez los posicionan como los principales candidatos a llevarse los tres puntos de Rijeka.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

A pesar de la fortaleza inglesa, la capacidad de Croacia para marcar es innegable. Han anotado en sus últimos siete encuentros, incluyendo la reciente derrota ante España y el 4-2 contra Inglaterra en el Mundial. Los ingleses, a su vez, han marcado en 17 de sus 18 partidos oficiales con Tuchel. Esta consistencia ofensiva de ambos lados hace que la apuesta “Ambos equipos anotan” sea una opción muy fiable. La estadística respalda un partido con goles en ambas porterías, como ocurrió en su último enfrentamiento.

Apuesta 1 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.66 en 1xbet

Apuesta de valor: Inglaterra gana

La victoria de Inglaterra se presenta como una apuesta de gran valor. Su racha positiva, con 14 triunfos en 18 partidos, y su dominio en los duelos directos recientes son argumentos sólidos. Croacia, por otro lado, ha perdido los cuatro partidos recientes en los que partió como no favorito con cuotas superiores a 4.00, encajando un promedio de 3.25 goles. La superioridad táctica y el momento de forma de los ingleses justifican plenamente su favoritismo para este crucial partido de la Nations League.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Inglaterra – 1.85 en 1xbet

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Alineaciones probables Croacia vs Inglaterra

Croacia: Livaković, Smolčić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol, Mišić, Kovačić, Pašalić, Sučić, Perišić, Beljo.

Livaković, Smolčić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol, Mišić, Kovačić, Pašalić, Sučić, Perišić, Beljo. Inglaterra: Trafford, Alexander-Arnold, Chalobah, Guéhi, Hall, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Rogers, Gordon, Kane.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico Croacia vs Inglaterra

¿Quién es el favorito en el pronóstico Croacia vs Inglaterra?

Inglaterra es el claro favorito para ganar el partido, respaldado por su excelente estado de forma bajo la dirección de Thomas Tuchel y su dominio en los enfrentamientos recientes.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 3 de octubre a las 13:00 horas (hora de Chile) en el Stadion HNK de Rijeka. La transmisión estará disponible a través de Star+.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.85 por la victoria de Inglaterra ofrece un valor excelente, considerando su superioridad reciente y la inconsistencia de Croacia ante equipos de élite.

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