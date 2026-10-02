Mientras Marcelino abandona la selección chilena, Nils Reichmuth muestra su orgullo

El suizo-chileno utilizó sus redes sociales para demostrar que está muy orgulloso de representar a la selección nacional.

La selección chilena atraviesa un momento de profundos contrastes en su conformación, dejando a los hinchas con sensaciones encontradas en medio de los preparativos para el partido contra México, del próximo martes.

Por un lado, la noticia que sacudió el ambiente fue el abandono de la concentración por parte de Marcelino Núñez. El talentoso mediocampista decidió irse de la concentración, provocando un escándalo con Nicolás Córdova.

Sin embargo, el fútbol siempre ofrece la otra cara de la moneda y el recambio parece llegar con un jugador que ya fue probado como titular por el cuerpo técnico.

El protagonista de esta ilusión es Nils Reichmuth, un mediocampista suizo-chileno de 24 años que ha respondido al llamado de La Roja con un entusiasmo desbordante.

Formado en el rigor del fútbol europeo, Reichmuth representa esa nueva ola de jugadores de doble nacionalidad que eligen defender los colores del país de sus ancestros, aportando no solo talento, sino también una profunda conexión emocional.

Nils Reichmuth está feliz en la Roja

Reichmuth se entusiasma con la selección chilena

La alegría de Reichmuth no se ha quedado solo en la intimidad del camarín, sino que ha explotado en sus redes sociales, donde se ha mostrado visiblemente orgulloso de su convocatoria.

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A través de fotografías vistiendo la camiseta de la Roja ante Estados Unidos, el jugador del Thun ha dejado claro que representar a Chile es un sueño cumplido, contagiando su entusiasmo a miles de seguidores que valoran su compromiso.

En definitiva, este marcado contraste entre la salida de Marcelino Núñez y la desbordante ilusión de Nils Reichmuth refleja la constante evolución del equipo nacional.

Mientras algunos ciclos se pausan o experimentan dificultades, nuevas energías se incorporan para revitalizar a una escuadra que necesita de manera urgente nuevos referentes.