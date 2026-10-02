Carepato confirmó su retiro y cerrará su carrera defendiendo a Universidad de Chile, donde se formó.

Marcelo Díaz ya tiene fecha para poner punto final a su carrera profesional. El histórico volante de Universidad de Chile anunció este jueves que disputará su partido de despedida el próximo martes 8 de diciembre en el Estadio Nacional, en un cierre que tendrá un significado especial.

Y es que Carepato podrá retirarse jugando por el mismo club que lo formó, algo que según recordó el propio futbolista, no ocurre en la U desde hace casi dos décadas.

Marcelo Díaz confirmó que seguirá ligado a Universidad de Chile tras su retiro.

Marcelo Díaz destaca el registro que comparte con el Matador

Durante su participación en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Díaz valoró la posibilidad de decidir dónde terminar su carrera y puso énfasis en un dato histórico de la institución.

El mediocampista recordó que el último jugador surgido de las divisiones inferiores de Universidad de Chile que se retiró en el club fue Marcelo Salas, quien puso fin a su carrera profesional en 2008.

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“Siempre lo converso en La U, el último canterano que se retiró en La U o que haya salido de divisiones inferiores es el Matador Salas, y estamos hablando del 2008. Se han pasado casi 20 años”, señaló.

Díaz también calificó como un privilegio la oportunidad de despedirse en el lugar donde se siente más feliz.

“Creo ser un privilegiado y lo fui a lo largo de mi carrera. Todo lo que viví creo que ha sido un privilegio que claramente me lo gané yo a punta de esfuerzo, a punta de sacrificio”, expresó.

“Me han entregado las llaves del club”

El volante también mencionó a otros referentes recientes de Universidad de Chile que no pudieron cerrar sus carreras como jugadores del club, entre ellos Johnny Herrera, José Rojas y Matías Rodríguez.

En ese sentido, destacó la posibilidad que tiene actualmente de decidir su futuro y permanecer en la institución.

“Me han entregado las llaves del club y me han abierto todas las puertas para que yo decida, eso no se da, no se da normalmente”, afirmó Carepato.

En resumen…