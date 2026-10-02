El "Mono" contó una anécdota de su arribo al cuadro hispano y lo primero que le dijo el "Coto" cuando lo vio en una temporada donde fueron campeones del fútbol chileno.

Si bien su actualidad lo tiene muy ligado a Coquimbo Unido, el arquero Diego Sánchez tuvo un paso más que recordado por Unión Española, donde no sólo ganó dos títulos, sino también se convirtió en referente, con todo lo que eso conlleva.

Pero sus inicios en Santa Laura no fueron sencillos. Así lo recordó en conversación con el podcast del Sifup, donde contó un reto que recibió de parte de un ídolo de este club como José Luis Sierra, quien era el entrenador de aquel equipo.

“Una pelota la bajé de pecho y salí jugando tirándomela por la espalda. Fue una payasada. Y ahí el Coto, que es un caballero, le dijo a Ronald Yávar, quien me había llevado a Unión: ‘¿Este payaso me trajiste? ¿En serio? ¿Con esto nos vamos a presentar este año?’”, recordó el Mono Sánchez.

Luego, continuó con la anécota y recordó que “ahí Ronald le respondió: ‘Tranquilo, tranquilo, que ahí lo vamos amoldando y nos va a dar’. Y al final de ese año salimos campeones”, en referencia al Torneo de Transición 2013 y la Supercopa que ganaron ese año.

El “enojo” del Coto Sierra con Diego Sánchez en Unión

Fueron ocho los años que el guardameta estuvo en la portería del cuadro de Independencia, aunque su inicio no fue positivo, pues recordó que “no le tomaba el peso a dónde estaba. No había dimensionado dónde estaba parado. Venía de San Felipe atajando harto, estaba bien arriba. Después me di cuenta de que era más serio todo, pero igual no cambié mi forma de ser”.

“Esta es mi forma de sentirme más cómodo y así me salen más fácil las cosas. Me saco la presión de encima“, añadió Diego Sánchez quien además tuvo palabras para el Coto Sierra por el trato que tuvo con él en su paso por Unión Española.

“Al Coto lo adoro. No nos parecemos en nada. Era un caballero, me entregaba mucha seguridad y mucho cariño. Me dejó ser el “Mono”. Me bancó como era, me bancó cuando me comí goles. Es uno de los grandes profesores que tuve. Le tengo muchísimo cariño”, finalizó el golero.

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Los números del “Mono” en Independencia

Entre 2013 y 2021, Diego Sánchez defendió la camiseta de Unión Española con la que ganó el Torneo Transición y la Supercopa en su primer año en el club. Jugó un total de 247 encuentros por torneos locales e internacionales. Recibió 335 goles y dejó 59 vallas invictas.

En síntesis