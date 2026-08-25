El "Tano" está a dos victorias como visitante de alcanzar el mejor registro en esta condición en la historia del Campeonato Nacional y superar a ambas leyendas del club.

La campaña que realiza Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo está a un paso de consagrarse con el título en Liga de Primera, y sus números lo mantienen en carrera por ir en busca de ser el mejor campeón en la historia del fútbol chileno.

Con 20 jornadas disputadas del Torneo Nacional 2026, el Tano registra 16 victorias, nueve de ellas en condición de visitantes, un sólo empate (2-2 ante O’Higgins) y tres derrotas, dos en el Estadio Nacional. Para esta ocasión, nos vamos a centrar en los triunfos.

Es que si consideramos los nueve encuentros que ganó como forastero el cuadro albo, condición donde sólo perdió en la primera fecha ante Limache en Valparaíso, es actualmente la segunda mejor racha ganadora en la historia de nuestro fútbol.

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Colo Colo de Ortiz por histórico récord del fútbol chileno

Con sus nueve victorias consecutivas de visita, el cuadro del argentino igualó el registro que obtuvo Universidad Católica en el cierre del Torneo de Transición 2013 (seis triunfos) y el comienzo del Apertura de ese año (tres más), al mando del uruguayo Martín Lasarte.

Sin embargo, Ortiz tiene una competencia muy brava en la historia del Cacique, pues está a dos triunfos de visitante de romper la marca que consiguieron tanto Héctor Tapia como José Luis Sierra en los torneos de Clausura y Apertura 2015.

Tito ganó siete encuentros seguidos de forastero entre las fechas 4 y 16 del primero de los torneos mencionados; mientras que el Coto hizo lo propio en cuatro cotejos entre las fechas 1 y 7 del segundo para llegar a un total de 11 triunfos. El Tano está sólo a dos.

¿En qué juegos podría alcanzar el récord?

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE – 22° FECHA

vs. Huachipato / 17:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción

DOMINGO 11 DE OCTUBRE – 24° FECHA

vs. Coquimbo Unido / 15:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

DOMINGO 25 DE OCTUBRE – 25° FECHA