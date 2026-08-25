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Liga de Primera

Colo Colo camino a ser campeón: Buscará romper récord histórico de Coquimbo Unido

Con ventaja de 13 puntos sobre el escolta, el Cacique se encamina a su estrella número 35, pero también buscará borrar la inolvidable campaña pirata del 2025. ¿Qué necesita?

Por Alfonso Zúñiga

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Colo Colo irá por batir el récord histórico de Coquimbo Unido en 2025.
© PhotosportColo Colo irá por batir el récord histórico de Coquimbo Unido en 2025.

Tras su victoria en el Superclásico, Colo Colo tiene una ventaja de 13 puntos sobre su más cercano perseguidor en la Tabla de Posiciones y está más cerca de coronarse campeón en Liga de Primera, para sumar su estrella número 35 en la historia.

El equipo que dirige Fernando Ortiz depende de sí mismo para convertirse en el monarca de nuestro balompié, y no sólo ello, pues está en sus manos ir por el histórico récord que dejó en la temporada pasada el último poseedor del título, Coquimbo Unido.

Los piratas se convirtieron el 2025 en el mejor campeón en la historia del fútbol chileno, al llegar a los 75 puntos con un 83,3 por ciento de rendimiento, en base a 23 triunfos, seis empates y una derrota, precisamente ante Colo Colo que puede arrebatarles este cetro.

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¿Qué necesita Colo Colo para romper récord de Coquimbo?

Cuando faltan 10 fechas para que termine el Campeonato Nacional, si los albos quieren al menos igualar la cantidad de puntos que sumaron los piratas, en este tramo final del torneo, deberán alcanzar un total de 26 puntos, es decir, en el hipotético caso, ocho triunfos y dos empates, además de no perder.

Ahora, si Colo Colo quiere destronar a Coquimbo como el mejor campeón en la historia del fútbol chileno, tendrá que ganar nueve de sus próximos 10 encuentros, para así llegar a los 76 puntos y superar por uno lo que hizo el inolvidable equipo de Esteban González.

El tema es que el calendario que tiene el equipo del Tano puede conspirar a conquistar esta marca, por los rivales que deberá enfrentar, entre ellos precisamente el cuadro pirata que intentará conservar para sí la marca definitiva.

Los próximos 10 partidos del Cacique en Liga de Primera

FECHADÍARIVALHORAESTADIO
2130 de agostoAudax Italiano17:30Monumental
226 de septiembreHuachipato17:00Huachipato
2313 de septiembreDeportes Concepción17:30Monumental
2411 de octubreCoquimbo Unido15:00Francisco Sánchez Rumoroso
2525 de octubrePalestinopor definirMunicipal de La Cisterna
261 de noviembreUniversidad de Concepciónpor definirMonumental
278 de noviembreÑublensepor definirBicentenario Nelson Oyarzún
2822 de noviembreUniversidad Católicapor definirMonumental
2929 de noviembreDeportes La Serenapor definirMonumental
306 de diciembreCobresalpor definirEl Cobre
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