Con el esperado debut de Vozinha: la formación de Colo Colo para jugar contra Unión Española

En Colo Colo buscan asegurar el primer lugar del Grupo C de Copa Chile en su duelo contra la Unión Española.

En Colo Colo se tienen que olvidar rápidamente del triunfo en el Superclásico contra Universidad de Chile, pues este miércoles deben jugar ante Unión Española por la Copa Chile.

Los albos ya están clasificados en el torneo, aunque se debe definir si terminan en el primer o el segundo lugar del grupo, considerando que tienen dos unidades más que O’Higgins en el Grupo C.

Para el duelo ante los hispanos lo más llamativo será el debut de Vozinha, el portero africano que se sumó al Cacique hace algunas semanas y no ha sumado minutos.

El meta entrenó durante tres semanas preparando este momento, que de paso puede darle la titularidad en las diez fechas que restan en la Liga de Primera.

Vozinha hará su debut en Colo Colo

Colo Colo lleno de suplentes ante Unión Española

Considerando que los titulares deben ser reservados para el duelo ante Audax Italiano del domingo en el Monumental, Fernando Ortiz hará jugar un elenco con muchos reservas.

Eso sí, también podrá ingresar desde el primer minuto Iván Román, el segundo refuerzo que fichó Colo Colo en el actual mercado de pases.

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También es llamativo que será de la partida Marcos Bolados, quien no ha jugado en todo el año debido a la rotura de ligamento cruzado antetior en su rodilla izquierda.

De esta manera, la formación del Cacique será con Vozinha: Iván Román, Bruno Torres, Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maxi Romero y Francisco Marchant