El Rey fue muy halagüeño con el nivel del portero africano en las prácticas albas y contó varios detalles de la "buena amistad" que forjaron rápidamente en Pedrero.

Arturo Vidal tiene claro que Vozinha pronto tendrá su esperado debut por Colo Colo, aunque por el momento le ha tocado ser suplente de Gabriel Maureira. Pero el golero de Cabo Verde se estrenará ante la Unión Española por la Copa Chile. Y el Rey elogió las condiciones de su compañero.

El arquero que brilló en el Mundial 2026 con la selección africana se ganó rápidamente el respeto del Rey. “Nos llevamos bien. Hablamos mucho. Hemos hecho buena amistad, compartimos mucho”, aseguró el Rey en una transmisión que hizo por streaming en su canal de YouTube.

“Le pregunto cómo se siente, no me saco fotos para vender humo. Es una relación grata. Nos vamos tras los entrenamientos al sauna con cinco jugadores más. Ahí conversamos harto”, reveló el Rey, sin duda el máximo referente que tiene el vestuario del Cacique.

Vozinha el día de su presentación ante los hinchas en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Dio más detalles de lo que ha apreciado del exgolero del GD Chaves de Portugal. “Ya tiene casa. En los entrenamientos es un buen arquero. Tiene 40 años y es ágil. Me sorprendió”, aseguró Vidal. Además, manifestó por qué característica de Vozinha quedó más impresionado.

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Arturo Vidal elogia la calidad de Vozinha y espera su debut en Colo Colo

Arturo Vidal piensa que Vozinha tiene una característica que puede servirle en su paso por Colo Colo. Algo que desarrolló durante su vasta trayectoria en Europa. Principalmente en Portugal y Chipre. “No se tira con la dos manos”, introdujo el King en este análisis.

“Él puede ir con una, tiene estilo europeo. Me ha sorprendido mucho. Ojalá le toque jugar el miércoles porque tenemos otra copa que ganar”, aseguró Vidal. Aquel debut de Vozinha será por la 6° fecha del Grupo E de la Copa Chile frente a los hispanos.

Y Vozinha puede contar con la tranquilidad de que el Cacique ya clasificó a los octavos de final. “No sé si vamos a ganar la Copa Chile. Hay que ir pasando partidos. No es como el torneo que dependemos de nosotros, ganando seis más somos campeones”, cerró el King.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión Española en la Copa Chile?

Colo Colo se medirá a la Unión Española el miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.