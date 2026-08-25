Tras gesto de Javier Correa: Los citados de Colo Colo para duelo ante Unión Española por copa Chile

El delantero cordobés no fue convocado para este miércoles en el Estadio Nacional. Por su parte, sí aparece Vozinha que sería titular por primera vez.

Colo Colo deja atrás el triunfo en el Superclásico ante la U por la Liga de Primera, para enfocarse en el otro gran objetivo de la temporada: La Copa Chile.

El elenco de Fernando Ortiz es líder en el grupo E con 10 unidades. Por lo que buscará un nuevo triunfo en el Estadio Nacional ante Unión Española, que está eliminada para afianzarse en la parte alta de la tabla.

ver también Colo Colo de Fernando Ortiz va por récord histórico que firmaron Héctor Tapia y Sierra

Para ello, se prepara un equipo donde se le dará minutos a los que vienen siendo alternativa. En este aspecto, la gran novedad entre los citados es la segunda convocatoria para Vozinha.

Josimar José Évora Dias ya recibió el visto bueno del cuerpo técnico y todo apunta a que este miércoles será titular por primera vez. Para mejorar la competencia por el puesto con Gabriel Maureira.

También asoman novedades como el retorno de Alonso Olguín, Francisco Marchant, Yastín Cuevas y Bruno Torres. A ellos se suman experimentados como Iván Román, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón, Marcos Bolados, y Maxi Romero.

Las sorpresas en la convocatoria de Colo Colo por Copa Chile

En tanto, entre los ausentes de Colo Colo asoma un grupo importante. Nombres como Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández y Javier Correa no serán considerados para este miércoles. Lo que se reporta justo tras la gran jornada que realizaron en el Superclásico ante la U.

ver también “Después andas llorando”: Johnny Herrera repasa la polémica celebración de Javier Correa contra la U

El caso más llamativo es Correa que además realizó un polémico gesto y que la directiva de Universidad de Chile decidió denunciar al considerarlo que pasó a llevar a los hinchas que llegaron al Estadio Nacional.

Tweet placeholder

A ellos, también se suman Fernando De Paul que lleva 17 semanas de evolución tras la lesión en su isquiotibial derecho, y Claudio Aquino que sigue con sobrecarga en su rodilla izquierda. También está Javier Méndez que está con reintegro deportivo.

En resumen:

Colo Colo deja atrás el triunfo por el Superclásico y ahora se enfoca en la Copa Chile.

Este miércoles 26 de agosto Colo Colo se mide ante Unión Española en el Estadio Nacional.

El encuentro será el debut de Vozinha y no contará con Javier Correa. El delantero arriesga sanción por la denuncia de la U tras el Superclásico.