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Copa Chile

Las dos figuras que recupera Gago en U. de Chile: otros dos están en duda contra Antofagasta

El entrenador del Romántico Viajero afina los detalles para la ida de cuartos de final de Copa Chile.

Por César Vásquez

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Fernando Gago planifica el encuentro con Antofagasta.
© PhotosportFernando Gago planifica el encuentro con Antofagasta.

Universidad de Chile trabaja pensando en el partido contra Deportes Antofagasta. Por esta razón, Fernando Gago celebra dos buenas de cara a este encuentro por Copa Chile.

El Romántico Viajero disputa la ida de los cuartos de final ante los Pumas. Con la opción de ganar la Liga de Primera muy lejana, en esta copa se juegan la posibilidad de terminar la temporada dando una vuelta olímpica y así, conseguir acercarse a Copa Libertadores.

Dos vuelven, dos en duda

En Universidad de Chile afinan los detalles para lo que será el encuentro con Deportes Antofagasta. La ida será en condición de visita, por lo que es fundamental el conseguir un buen resultado que les permita tener mejores opciones cuando jueguen de local.

De cara a este primer choque contra los Pumas, es que Fernando Gago celebra dos buenas y dos malas. Mejor partir por lo negativo. De acuerdo a Emisora Bullanguera, Octavio Rivero y Fabián Hormazábal entrenan de forma diferenciada y están en duda para viajar.

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Por el lado dulce, está la recuperación de Nicolás Ramírez y Tobías Reinhart. Ambos estuvieron con molestias, pero lograron mejorar y están haciendo fútbol con normalidad, por lo que estarán disponibles para el encuentro con Antofagasta.

El Romántico Viajero tiene a tres jugadores en la selección chilena: Igor Lichnovsky, Marcelo Morales y Agustín Arce. Lo más probable es que no alcancen a estar disponible, ya que Chile juega la noche de este martes ante México, por lo que con el viaje de vuelta de por medio es casi imposible que lleguen a tiempo.

Nico Ramírez es uno de los titulares de Fernando Gago. Imagen: Photosport

Nico Ramírez es uno de los titulares de Fernando Gago. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrentará a Deportes Antofagasta este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta. Leones y Pumas irán por el primer golpe en estos cuartos de final de la Copa Chile 2026.

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