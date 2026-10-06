Pronósticos Argentina vs Benín: las apuestas destacadas para la despedida de Messi

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Argentina vs Benín. Analizamos las cuotas para la despedida de Lionel Messi de su país.

Los pronósticos para Argentina vs Benín están marcados por un evento histórico: el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Un duelo que promete emociones y, sobre todo, goles.

La Albiceleste de Lionel Scaloni recibe al seleccionado africana en el Estadio Monumental para un amistoso internacional este martes 6 de octubre desde las 20:00 horas. El encuentra está diseñado como un homenaje para el capitán, y se espera una fiesta inolvidable en Buenos Aires.

Nuestros picks Pronósticos: Argentina vs Benín Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Goles anotados de Lionel Messi: Más de 1.5 Lionel Messi afrontará un partido especial en su despedida internacional y será la principal referencia ofensiva de Argentina. Además, la diferencia de jerarquía favorece un escenario con múltiples oportunidades de gol. 1xbet 1.40 Pronóstico Hándicap asiático: -4.75 Argentina viene demostrando un enorme poder ofensivo y enfrentará a un Benín de menor jerarquía. Por ello, la Albiceleste tiene argumentos para imponerse por una diferencia amplia. 1xbet 2.23 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Argentina vs Benín

Desde noviembre de 2025, Argentina ha ganado sus ocho partidos contra rivales africanos, con un marcador global de 29-4.

ha ganado sus ocho partidos contra rivales africanos, con un marcador global de 29-4. Benín solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, incluyendo amistosos.

solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, incluyendo amistosos. La probabilidad implícita de que Lionel Messi anote en su partido de despedida es cercana al 93%.

anote en su partido de despedida es cercana al 93%. Los preparativos de Benín para este partido han sido complicados, con jugadores reportando malestares tras un largo viaje y criticando el alojamiento.

Cuotas 1X2 Cuotas: Argentina vs Benín Cuotas ofrecidas por 1xBet Argentina 1.01 1xBet Empate 43.00 1xBet Benín 75.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Argentina vs Benín

Argentina llega a este partido en un estado de forma arrollador. Tras caer en la final del Mundial 2026, la Albiceleste ha disputado dos amistosos en esta fecha internacional, goleando 4-0 a Bolivia y 7-0 a Burkina Faso. El equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar la jornada con otra exhibición para homenajear a su capitán.

Por su parte, Benín, ubicado en el puesto 93 del ranking mundial, afronta un desafío mayúsculo. El equipo africano viene de disputar clasificatorias para la Copa Africana de Naciones, con un empate 1-1 ante Burkina Faso y una victoria 2-1 sobre Mauritania. Sin embargo, el largo viaje y las condiciones logísticas podrían afectar su rendimiento en Buenos Aires.

Nuestra apuesta segura: Lionel Messi anota 2 o más goles

Este partido está diseñado para que Lionel Messi se despida a lo grande. Siendo el máximo goleador histórico de Argentina con 125 tantos, es casi un hecho que será el principal referente en ataque. El guion parece escrito para que el astro culmine su carrera internacional con una actuación memorable.

Considerando la debilidad del rival y el contexto emocional del encuentro, que Messi anote al menos dos goles es una de las apuestas más seguras. La cuota de 1.50 ofrece un retorno sólido para un escenario altamente probable.

Apuesta 1 | Goles anotados de Lionel Messi: Más de 1.5 – 1.40 en 1xbet

Apuesta de valor: Argentina Hándicap -4.75

El poder ofensivo de Argentina ha quedado demostrado en sus últimos encuentros, especialmente en el 7-0 sobre Burkina Faso. Ante un rival de menor jerarquía y con problemas logísticos como Benín, se espera una goleada similar. El equipo querrá regalarle un marcador abultado a Messi en su adiós.

Por ello, el hándicap asiático de -4.75 para Argentina presenta un valor excepcional. Si la Albiceleste gana por cinco o más goles de diferencia, la apuesta resulta ganadora, y la cuota de 2.23 duplica la inversión.

Apuesta 2 | Hándicap asiático: -4.75 – 2.23 en 1xbet

Si alguna de estas apuestas resulta ganadora, también es importante conocer el proceso para gestionar el saldo obtenido. Revisa cómo retirar dinero de 1xBet para saber todos los detalles sobre las alternativas disponibles y los pasos que debes seguir para solicitar un retiro.

Alineaciones probables en Argentina vs Benín

Argentina: E. Martínez; Giay, Romero, Li. Martínez, Medina; De Paul, E. Fernández, Mac Allister; Messi; L. Martínez, Álvarez.

E. Martínez; Giay, Romero, Li. Martínez, Medina; De Paul, E. Fernández, Mac Allister; Messi; L. Martínez, Álvarez. Benín: Dandjinou, Azongnitode, Roche, Tijani, C. Ouorou, Imourane, D’Almeida, Aloko, Olaïtan, S. Ouorou, Tosin.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Argentina vs Benín

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Argentina vs Benín?

Argentina es el favorito absoluto para ganar este partido. Las cuotas y el análisis del encuentro indican una probabilidad de victoria cercana al 98% para la Albiceleste.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires el martes 6 de octubre a las 20:00 horas (hora de Chile). La información sobre la transmisión televisiva está por confirmarse.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de mayor valor es la de Argentina Hándicap -4.75, que se paga a 2.23. Ofrece un alto retorno potencial si Argentina consigue una victoria por un amplio margen.

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