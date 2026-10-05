Colo Colo vuelve a Copa Chile 2026 este martes, recibiendo a Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final, con la ventaja conseguida en la ida.
El Cacique se impuso por 1-0, gracias al gol de Lautaro Pastrán en los descuentos, ahora deben mantener esa diferencia para meterse entre los cuatro mejores, ya que un triunfo o un empate le permitirá avanzar a semifinales.
Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por la revancha en cuartos de final de la Copa Chile.
¿Dónde ver EN VIVO a Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile?
Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 6 de octubre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la revancha en cuartos de final de Copa Chile.
El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Tras el 1-0 conseguido en Puerto Montt, los albos solo deben ganar o empatar para asegurar su clasificación a las semifinales.
Pero ojo, si los Delfines ganan por un gol de diferencia, la serie se definirá por penales, según las bases del torneo nacional.
En resumen…
- Partido: Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt.
- Cuándo: martes 6 de octubre, 20:30 horas.
- Dónde ver: TNT Sports Premium y HBO Max.
- Ventaja: Colo Colo ganó 1-0 en la ida.