Colo Colo recibe a Puerto Montt con ventaja y buscará sellar su clasificación a semifinales de Copa Chile 2026.

Colo Colo vuelve a Copa Chile 2026 este martes, recibiendo a Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final, con la ventaja conseguida en la ida.

El Cacique se impuso por 1-0, gracias al gol de Lautaro Pastrán en los descuentos, ahora deben mantener esa diferencia para meterse entre los cuatro mejores, ya que un triunfo o un empate le permitirá avanzar a semifinales.

Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por la revancha en cuartos de final de la Copa Chile.

¿Dónde ver EN VIVO a Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 6 de octubre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la revancha en cuartos de final de Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 99 (HD)

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¿Qué necesita Colo Colo para avanzar?

Tras el 1-0 conseguido en Puerto Montt, los albos solo deben ganar o empatar para asegurar su clasificación a las semifinales.

Pero ojo, si los Delfines ganan por un gol de diferencia, la serie se definirá por penales, según las bases del torneo nacional.

En resumen…