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Colo Colo

Colo Colo vs. Puerto Montt: horario, canal y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE Copa Chile 2026

Colo Colo recibe a Puerto Montt con ventaja y buscará sellar su clasificación a semifinales de Copa Chile 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo se juega la clasificación a Copa Chile ante Puerto Montt en Copa Chile.
© Photosport.Colo Colo se juega la clasificación a Copa Chile ante Puerto Montt en Copa Chile.

Colo Colo vuelve a Copa Chile 2026 este martes, recibiendo a Deportes Puerto Montt por la revancha de los cuartos de final, con la ventaja conseguida en la ida.

El Cacique se impuso por 1-0, gracias al gol de Lautaro Pastrán en los descuentos, ahora deben mantener esa diferencia para meterse entre los cuatro mejores, ya que un triunfo o un empate le permitirá avanzar a semifinales.

Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por la revancha en cuartos de final de la Copa Chile.

Colo Colo enfrenta a Puerto Montt por la revancha en cuartos de final de la Copa Chile.

¿Dónde ver EN VIVO a Colo Colo vs. Puerto Montt por Copa Chile?

Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt juegan este martes 6 de octubre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la revancha en cuartos de final de Copa Chile.

El partido entre Albos y Delfines, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
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¿Qué necesita Colo Colo para avanzar?

Tras el 1-0 conseguido en Puerto Montt, los albos solo deben ganar o empatar para asegurar su clasificación a las semifinales.

Pero ojo, si los Delfines ganan por un gol de diferencia, la serie se definirá por penales, según las bases del torneo nacional.

En resumen…

  • Partido: Colo Colo vs. Deportes Puerto Montt.
  • Cuándo: martes 6 de octubre, 20:30 horas.
  • Dónde ver: TNT Sports Premium y HBO Max.
  • Ventaja: Colo Colo ganó 1-0 en la ida.
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