El pronto regreso del caboverdiano a las prácticas no hizo más que adelantar la lucha por la titularidad. Al respecto, Álex Varas advierte que "al final, el fútbol es rendimiento".

Pese a que se esperaba su regreso a Chile para comienzos de la próxima semana, el arquero caboverdiano Vozinha llegó al país la noche de este sábado y en la presente jornada se reintegró a los entrenamientos de Colo Colo en el Estadio Monumental.

Una situación que no sorprendió a alguien que supo ser titular en el Cacique, incluso en la Selección Chilena, como es Álex Varas, que en conversación con RedGol analizó el nuevo escenario que viene en el arco albo y expresó que lo hecho por el africano no le garantiza que vuelva a ser titular.

“Tú cuando estás en la disputa de un puesto habla muy bien de Vozinha que llegue más temprano, que se prepare. Porque eso es lo que depende de él, entrenarse, prepararse, comer bien, descansar. Ahora, quién lo pone o no, ya no depende de Vozinha, sino de Fernando Ortiz“, afirmó el ex golero de Colo Colo.

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El aviso directo desde Colo Colo para Vozinha en su vuelta

Sobre la disputa por ser el arquero titular, Varas comentó que “al final esto es fútbol, es rendimiento y lo dijo el técnico. También hay que saber leer e interpretar lo que dice. Él dijo: ‘Villanueva viene atajando, viene jugando bien y yo soy de darle la oportunidad a las personas que se lo ganan’“.

En esa definición en Colo Colo, sostiene que “el tema hoy es entre Villanueva y Maureira, que ya esta recuperado. Entonces, ojo, también era el que venía jugando. El técnico también puede decir: ‘¿Sabes qué? Vuelve Maureira y si no juega bien, vuelve a jugar Villanueva’, por ejemplo”.

“Y más encima, De Paul está a la expectativa, que no tuvo ningún problema, o sea, él salió no por rendimiento, sino por lesión, y además era el capitán del equipo. Esto es rendimiento. Al final del día hay que acostumbrarnos a que esto es rendimiento“, finalizó Álex Varas a RedGol.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Por la revancha de los cuartos de final en Copa Chile, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Deportes Puerto Montt, con ventaja a su favor por 1-0. El duelo se disputa este martes 6 de octubre a las 20:30 horas.

En síntesis