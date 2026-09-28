El mundialista en Francia 1998 pidió a la Federación que tomen ahora una decisión sobre el técnico para La Roja, pues "ya deben tener una idea clara".

La derrota ante Canadáparece ser la gota que colma el vaso para los críticos del actual proceso de la Selección Chilena, al mando de forma interina de Nicolás Córdova, especialmente para aquellos que exigen una definición pronta desde la ANFP por el futuro entrenador.

Uno de ellos es Fabián Estay, leyenda de La Roja y mundialista en Francia 1998, que en conversación con RedGol fue enfático en exigir a las autoridades del fútbol nacional que decidan de una vez si buscar un nuevo DT o dejar en el cargo al especialista en métricas.

“La Federación o la Comisión de Selecciones de Chile ya tiene que tener la idea clara, tener un proyecto, ya tener un técnico que… o si van a dejar a Córdova ratifíquenlo ya y háganle un contrato hasta el 2030 si están contentos“, afirmó el otrora mediocampista y hoy comentarista en México.

“Se debe tener claro si vamos a potenciar a los jóvenes, o seguir con esta situación de ratos buenos, ratos malos, un buen resultado, un mal resultado, no sabemos para dónde vamos, el interinato no sé hasta cuánto va a durar, las críticas hacia Nico”, agregó Estay.

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Estay pide definición de ANFP con Córdova y DT de La Roja

El Pelusa no dejó atrás su opinión sobre el presente del Equipo de Todos, al indicar que hoy “sin tener una gran camada nuevamente, se tendrá que trabajar muchísimo en una idea clara de juego, porque tampoco la tenemos. No sabemos a qué queremos jugar”.

“Entonces ahí está el tema también puntual de una Selección Chilena perdida en un proyecto, perdida en un estilo de fútbol, un estilo de juego. Y eso creo que nos tiene en estos momentos así, compitiendo a nivel de equipos en torneos internacionales de Conmebol no siendo protagonistas, no teniendo hoy una materia prima vasta”, añade el Fabi.

Finalmente, de cara al amistoso de este martes con Estados Unidos, Estay señala que “tendrán que hacer un partido correcto, pero no podemos pedir que cambie la idea de juego de Córdova, la idea es ir sumando experiencias, sobre todo para la gente joven, pensando en un futuro”.

¿Cuándo es el próximo amistoso?

La Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova jugará su segundo duelo de su gira por Norteamérica ante Estados Unidos, este martes 29 de septiembre desde las 21:00 horas en el Energizer Park en St. Louis, Misuri.

En síntesis