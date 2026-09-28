El King se la tiene jurada al entrenador interino de la Selección y ahora criticó su planteamiento ante Canadá.

Un nuevo paso en falso dio la selección chilena al mando del entrenador interino Nicolás Córdova, porque perdió en el primer partido de la gira por América del Norte ante Canadá.

La Roja, que sufrió las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo, se inclinó por 1-0 ante el elenco candiense en Toronto, gracias al solitario tanto de Jonathan David.

Uno de los fuertes críticos que ha tenido el proceso de Nicolás Córdova es Arturo Vidal, quien en su programa El Reinado de Vidal se lanzó contra el estratega, por su planteamiento en el duelo del sábado.

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Arturo Vidal critica a Nicolás Córdova por el planteamiento de la Roja

El King no quedó conforme con el cometido del equipo nacional en Toronto, es más, dijo que la posición de Marcelino Núñez en la mitad de la cancha estaba mal ejecutada.

“Lo que aquí yo no entiendo es por qué (Marcelino) Núñez está por delante de (Gonzalo) Tapia. Ese es un problema ya que está mal hecho. Está mal hecho, ¿por qué? Porque Tapia es el 9, él tiene que presionar“, dijo Vidal.

Luego, profundizó sobre Núñez: “si hubiese sido entrenador, yo lo hubiese puesto de 6, porque él lo que hace en su equipo, en la Premier, es jugar de 6, no jugar de 10, pero bueno, lo puso en esa posición y ahí ya se equivocaron“.

La selección chilena volverá a salir a la cancha este martes, cuando se mida ante Estados Unidos en St. Louis en un nuevo amistoso internacional.

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¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Estados Unidos en partido amistoso?

El partido amistoso entre Estados Unidos y Chile se jugará este martes 29 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el Energizer Park de St. Louis, Misuri.