Este retirado centrocampista, quien disputó 45 partidos internacionales con la Roja, puso el grito en el cielo por el citado de emergencia que escogió Nicolás Córdova para paliar la ausencia por lesión de Benjamín Kuscevic.

La selección chilena sufrió la baja por lesión de Benjamín Kuscevic y para paliar esa ausencia, Nicolás Córdova citó de emergencia a Igor Lichnovsky. El espigado defensor de Universidad de Chile viajará rumbo a América del Norte para sumarse al plantel.

Lo hará después de haber sido titular en el empate 1-1 entre el Bulla y Everton de Viña del Mar que puso a los azules en los cuartos de final de la Copa Chile. En ese contexto, RedGol tomó el teléfono para hablar con Miguel Ángel Neira, quien analizó esta medida del DT interino de la Roja.

El mundialista con Chile en España 82, donde disputó los tres partidos, no se guardó nada. “Me sorprende más que nada. Para qué lo llama. ¿Cuántos centrales hay allá? Como cuatro. El viaje lo va a dejar muerto, juegan mañana”, manifestó Neira en la introducción de su análisis.

Igor Lichnovsky en acción ante los Ruleteros. (Andrés Piña/Photosport).

Algo de razón tiene: el Equipo de Todos ya cuenta en la delegación con Iván Román, Jonathan Villagra y Paulo Díaz. Pero recién con la presencia de Lichnovsky, Córdova dispondrá de un póquer de zagueros para afrontar los duelos amistosos ante Estados Unidos y México.

“Imposible que pueda jugar. Él jugó ayer contra Everton. Encuentro que es una estupidez hacer eso”, apuntó Neira, quien le anotó un gol a Argelia en la Copa del Mundo que terminó con Chile eliminado en la fase grupal. El zaguero oriundo de Peñaflor tiene 32 años y en agosto de esta temporada volvió al Romántico Viajero tras un paso por el Fatih Karagümruk de Turquía.

Igor Lichnovsky jugó la Copa América 2024 por la Roja bajo la tutela de Ricardo Gareca. (Adrián Macías/Mexsport/Photosport).

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Miguel Ángel Neira se opone al llamado de Lichnovsky a la selección chilena

Para Miguel Ángel Neira, esta era una clara oportunidad de buscar algún nombre nuevo en la selección chilena y no a Igor Lichnovsky, quien suma 16 partidos internacionales con la Roja. “Por último llama a un cabro joven”, planteó el exjugador de Universidad Católica, quien totalizó 45 encuentros Clase A por la Roja.

“Pero no Lichnovsky que ya se sabe lo que juega. Con el viaje, el partido vs Everton que fue recién. No lo entiendo para nada”, sentenció Neira, siempre fiel a su estilo de decir las cosas tal y como le parecen. Desde que volvió a la U de Chile, el defensor ha jugado tres encuentros.

Igor Lichnovsky traba un balón con Diego Ulloa, quien será su compañero en la selección chilena. (Andrés Piña/Photosport).

Y recién frente a los Ruleteros disputó por primera vez los 90 minutos de un partido. También estuvo presente el segundo tiempo del Superclásico que Colo Colo ganó en el Estadio Nacional y durante los últimos 16 minutos del pártido frente a Deportes La Serena, donde anotó un gol.

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