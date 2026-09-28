Este icónico jugador de Universidad Católica, quien disputó 45 partidos internacionales en la Roja, quiere sí o sí al entrenador de Colo Colo como sucesor de Nicolás Córdova.

Mientras la selección chilena continúa con el trabajo interino de Nicolás Córdova, un mundialista con la Roja propuso el nombre de Fernando Ortiz para tomar la conducción técnica del combinado nacional. Todo esto mientras el Equipo de Todos afina detalles para los dos amistosos que le quedan en la fecha FIFA.

Primero, ante Estados Unidos, mientras que cerrará la gira por América del Norte con un enfrentamiento contra México. En ese contexto, Miguel Ángel Neira dio su opinión sobre una decisión importantísima que se ha dilatado más de lo imaginado.

El mundialista en España 82, autor de un gol ante Argelia en la fase de grupos de aquel certamen, tiene clarísimo lo que debería hacer la directiva de la Federación Chilena de Fútbol. “La selección chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya”, afirmó Neira en una conversación con RedGol.

Nicolás Córdova tiene dos partidos amistosos por delante en la fecha FIFA triple de fines de septiembre y octubre. (Zed Jameson/Photosport).

“Termina contrato en diciembre, queda libre. Y listo. Es el de Colo Colo”, apuntó el excentrocampista de Universidad Católica, quien ve al Tano Ortiz como el candidato ideal para tomar las riendas de Chile. Sobre todo en el contexto que aún no confirma su renovación en el Cacique.

Fernando Ortiz, el candidato de Miguel Ángel Neira para asumir en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

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Miguel Ángel Neira pide a Fernando Ortiz como DT de la selección chilena

Para Miguel Ángel Neira, es claro que Fernando Ortiz debe asumir la conducción táctica de la selección chilena. Y tiene argumentos para situarlo a ese nivel, más allá de que en la FFCh parecieran estar en una eterna espera por fichar a Manuel Pellegrini.

“Es lejos lo mejor que ha pasado por Chile desde hace un tiempo. Después de Bielsa y Sampaoli viene él”, aseguró Neira. Vale decir, piensa que está detrás del Loco, quien llevó a la Roja a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Y del casildense, quien condujo al equipo a ganar la primera Copa América y a la misma ronda de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Jorge Sampaoli da indicaciones a Jorge Valdivia en la final de la Copa América 2015 que Chile le ganó a Argentina por penales. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió por un atributo que le gusta mucho y que, según él, ha aplicado Ortiz en el Cacique. “¿Viste cómo juega Colo Colo? Les da posibilidades a todos los jóvenes”, sentenció Miguel Ángel Neira. En eso, tiene razón: el Tano ya hizo debutar a 15 futbolistas. Acá está la tabla.

Los debutantes en Colo Colo con Fernando Ortiz

# Juvenil Debut con Ortiz ¿A quién reemplazó? Resultado 1 Eduardo Villanueva 26/09/2025 vs. Deportes Iquique, Liga Fernando De Paul, lesionado, al 60′ Colo Colo 4-0 Iquique 2 Víctor Campos 27/10/2025 vs. Deportes Limache, Liga Mauricio Isla, al 78′. Colo Colo 2-2 Limache 3 Benjamín Pérez 01/11/2025 vs. Ñublense, Liga Víctor Felipe Méndez, al 87′ Ñublense 0-1 Colo Colo 4 Yastin Cuevas 31/01/2026 vs. Deportes Limache, Liga Francisco Marchant, al entretiempo Limache 3-1 Colo Colo 5 Vicente Martínez 21/03/2026 vs. Coquimbo Unido, Copa de la Liga Fue titular; salió al 78′ por Claudio Aquino Colo Colo 1-1 Coquimbo 6 Rodrigo Catalán 05/04/2026 vs. Deportes Concepción, Liga Arturo Vidal, al 88′ D. Concepción 0-1 Colo Colo 7 Gabriel Maureira 19/04/2026 vs. Palestino, Liga Fernando De Paul, lesionado, al 70′ Colo Colo 0-1 Palestino 8 Felipe Raipán 20/06/2026 vs. Deportes Recoleta, Copa Chile Maximiliano Romero, al 83′ Recoleta 0-3 Colo Colo 9 Pierre Allende 02/07/2026 vs. O’Higgins, Copa Chile Leandro Hernández, al comienzo del ST O’Higgins 4-1 Colo Colo 10 Bruno Torres 06/07/2026 vs. Deportes Recoleta, Copa Chile Matías Fernández, al 70′ Colo Colo 2-2 Recoleta 11 Alonso Olguín 24/07/2026 vs. Deportes Limache, Liga Leandro Hernández, al 75′ Colo Colo 3-1 Limache 12 Cristián Díaz 26/08/2026 vs. Unión Española, Copa Chile Rodrigo Catalán, al entretiempo Colo Colo 3-0 Unión Española 13 Agustín Silva 26/08/2026 vs. Unión Española, Copa Chile Matías Fernández, al 67′-68′ Colo Colo 3-0 Unión Española 14 Sebastián Vega 26/08/2026 vs. Unión Española, Copa Chile Tomás Alarcón, al 67′-68′ Colo Colo 3-0 Unión Española 15 Gedeón Díaz 22/09/2026 vs. Audax Italiano, Copa Chile Francisco Marchant, al 79′ Colo Colo 0-0 Audax Italiano

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