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Selección Chilena

Hizo un gol en un Mundial y quiere a Fernando Ortiz de DT en la selección chilena: “Después de Bielsa y Sampaoli viene él”

Este icónico jugador de Universidad Católica, quien disputó 45 partidos internacionales en la Roja, quiere sí o sí al entrenador de Colo Colo como sucesor de Nicolás Córdova.

Por Jorge Rubio

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Fernando Ortiz es el candidato ideal de este mundialista para tomar la selección chilena.
© Andrés Piña/Photosport.Fernando Ortiz es el candidato ideal de este mundialista para tomar la selección chilena.

Mientras la selección chilena continúa con el trabajo interino de Nicolás Córdova, un mundialista con la Roja propuso el nombre de Fernando Ortiz para tomar la conducción técnica del combinado nacional. Todo esto mientras el Equipo de Todos afina detalles para los dos amistosos que le quedan en la fecha FIFA.

Primero, ante Estados Unidos, mientras que cerrará la gira por América del Norte con un enfrentamiento contra México. En ese contexto, Miguel Ángel Neira dio su opinión sobre una decisión importantísima que se ha dilatado más de lo imaginado.

El mundialista en España 82, autor de un gol ante Argelia en la fase de grupos de aquel certamen, tiene clarísimo lo que debería hacer la directiva de la Federación Chilena de Fútbol. “La selección chilena tiene al entrenador acá. No sé por qué no lo llaman ya”, afirmó Neira en una conversación con RedGol.

Nicolás Córdova tiene dos partidos amistosos por delante en la fecha FIFA triple de fines de septiembre y octubre. (Zed Jameson/Photosport).

Nicolás Córdova tiene dos partidos amistosos por delante en la fecha FIFA triple de fines de septiembre y octubre. (Zed Jameson/Photosport).

“Termina contrato en diciembre, queda libre. Y listo. Es el de Colo Colo”, apuntó el excentrocampista de Universidad Católica, quien ve al Tano Ortiz como el candidato ideal para tomar las riendas de Chile. Sobre todo en el contexto que aún no confirma su renovación en el Cacique.

Fernando Ortiz, el candidato de Miguel Ángel Neira para asumir en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

Fernando Ortiz, el candidato de Miguel Ángel Neira para asumir en la Roja. (Andrés Piña/Photosport).

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Miguel Ángel Neira pide a Fernando Ortiz como DT de la selección chilena

Para Miguel Ángel Neira, es claro que Fernando Ortiz debe asumir la conducción táctica de la selección chilena. Y tiene argumentos para situarlo a ese nivel, más allá de que en la FFCh parecieran estar en una eterna espera por fichar a Manuel Pellegrini.

“Es lejos lo mejor que ha pasado por Chile desde hace un tiempo. Después de Bielsa y Sampaoli viene él”, aseguró Neira. Vale decir, piensa que está detrás del Loco, quien llevó a la Roja a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Y del casildense, quien condujo al equipo a ganar la primera Copa América y a la misma ronda de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Jorge Sampaoli da indicaciones a Jorge Valdivia en la final de la Copa América 2015 que Chile le ganó a Argentina por penales. (Andrés Piña/Photosport).

Jorge Sampaoli da indicaciones a Jorge Valdivia en la final de la Copa América 2015 que Chile le ganó a Argentina por penales. (Andrés Piña/Photosport).

Y prosiguió por un atributo que le gusta mucho y que, según él, ha aplicado Ortiz en el Cacique. “¿Viste cómo juega Colo Colo? Les da posibilidades a todos los jóvenes”, sentenció Miguel Ángel Neira. En eso, tiene razón: el Tano ya hizo debutar a 15 futbolistas. Acá está la tabla.

Los debutantes en Colo Colo con Fernando Ortiz

#JuvenilDebut con Ortiz¿A quién reemplazó?Resultado
1Eduardo Villanueva26/09/2025 vs. Deportes Iquique, LigaFernando De Paul, lesionado, al 60′Colo Colo 4-0 Iquique
2Víctor Campos27/10/2025 vs. Deportes Limache, LigaMauricio Isla, al 78′.Colo Colo 2-2 Limache
3Benjamín Pérez01/11/2025 vs. Ñublense, LigaVíctor Felipe Méndez, al 87′Ñublense 0-1 Colo Colo
4Yastin Cuevas31/01/2026 vs. Deportes Limache, LigaFrancisco Marchant, al entretiempoLimache 3-1 Colo Colo
5Vicente Martínez21/03/2026 vs. Coquimbo Unido, Copa de la LigaFue titular; salió al 78′ por Claudio AquinoColo Colo 1-1 Coquimbo
6Rodrigo Catalán05/04/2026 vs. Deportes Concepción, LigaArturo Vidal, al 88′D. Concepción 0-1 Colo Colo
7Gabriel Maureira19/04/2026 vs. Palestino, LigaFernando De Paul, lesionado, al 70′Colo Colo 0-1 Palestino
8Felipe Raipán20/06/2026 vs. Deportes Recoleta, Copa ChileMaximiliano Romero, al 83′Recoleta 0-3 Colo Colo
9Pierre Allende02/07/2026 vs. O’Higgins, Copa ChileLeandro Hernández, al comienzo del STO’Higgins 4-1 Colo Colo
10Bruno Torres06/07/2026 vs. Deportes Recoleta, Copa ChileMatías Fernández, al 70′Colo Colo 2-2 Recoleta
11Alonso Olguín24/07/2026 vs. Deportes Limache, LigaLeandro Hernández, al 75′Colo Colo 3-1 Limache
12Cristián Díaz26/08/2026 vs. Unión Española, Copa ChileRodrigo Catalán, al entretiempoColo Colo 3-0 Unión Española
13Agustín Silva26/08/2026 vs. Unión Española, Copa ChileMatías Fernández, al 67′-68′Colo Colo 3-0 Unión Española
14Sebastián Vega26/08/2026 vs. Unión Española, Copa ChileTomás Alarcón, al 67′-68′Colo Colo 3-0 Unión Española
15Gedeón Díaz22/09/2026 vs. Audax Italiano, Copa ChileFrancisco Marchant, al 79′Colo Colo 0-0 Audax Italiano
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