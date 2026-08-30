Tras apenas siete partidos en menos de tres meses, el casildense vuelve a quedarse sin trabajo. En su ex club afirman que "cobran hasta su último día trabajado".

Desde que escapó de Chile en 2016 tras afirmar sentirse como “un rehén“, el entrenador argentino Jorge Sampaoli no para de sumar fracasos en su carrera, además de sumar millonarias sumas de dinero a sus cuentas gracias a las indemnizaciones.

Pues bien, debemos sumar una más, pues en la presente jornada y mediante un comunicado oficial, Talleres de Córdoba puso término de forma anticipada al vínculo que tenían con el casildense y que se extendía hasta diciembre del 2027, por la mala campaña que arrastró.

“Para todos tenía otras expectativas en cuanto a resultados”, explicó el cuadro Matador, quien además destacó que Sampaoli cumplió con su palabra y que “tanto él como su cuerpo técnico cobran hasta el último día trabajado“, descartándose una nueva indemnización.

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Los números de Sampaoli en su paso por Talleres

El ex técnico de la Selección Chilena dirigió al cuadro cordobés en siete encuentros, todos por el Torneo de Clausura 2026 en Argentina, donde sólo consiguió una victoria (4-0 a Platense), además de dos empates y cuatro derrotas. Un paupérrimo 23.8 por ciento de rendimiento.

No deja de llamar la atención que desde que se fue denuestro país, Sampaoli sólo acumula fracasos estrepitosos. En sus últimos cinco equipos no alcanzó siquiera a completar una temporada. En el último equipo que logró cierta regularidad fue Olympique de Marsella.

Donde sí acumula “éxitos” es en su billetera. El casildense suma en los últimos 10 años un total de US$23.3 millones de dólares en indemnizaciones, lo que muestra qué ocurrió con él desde que logró alcanzar la Copa América 2015 con el Equipo de Todos.

ver también En Argentina dicen lo que muchos piensan de los últimos años de Sampaoli: “Solo acumula éxitos económicos”

En síntesis