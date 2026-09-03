A través de sus redes sociales, el delantero brindó sus últimas palabras a los hinchas del cuadro cordobés luego de su adiós a préstamo.

El delantero Bruno Barticciotto continuará su carrera en Huracán y seguirá los pasos que dio su padre. Partió en calidad de préstamo por seis meses desde Talleres de Córdoba, club del cual se despidió en esta jornada en sus redes sociales.

Fue a través de una story en su cuenta de Instagram, con más de 110 mil seguidores, la instancia en la que el atacante de 25 años reconoció que el último año fue “el más difícil que me tocó vivir“, para luego dedicar mensajes al entorno de su ahora exclub.

“Quería agradecer a todo el staff y a cada persona que estuvo en el día a día, intentando ayudarme, levantarme y sacarme una sonrisa incluso cuando para mí era muy difícil hacerlo“, aseguró Barticciotto quien le dejó un recado a los hinchas de Talleres.

“Pedir disculpas por no haber podido demostrar lo que soy, me voy con una sensación de bronca y dolor, pero sabiendo que en ese momento estaba haciendo todo lo que estaba a mi alcance. Les deseo lo mejor siempre”, finalizó el delantero.

Imagen: Instagram

El interrumpido paso de Barticciotto por Talleres

Surgido en la cantera de Universidad Católica, luego de una explosiva temporada con Palestino en el 2023, llegó el Matador para poner sobre la mesa US$1.4 millones de dólares y llevárselo a sus filas. Tras un año y medio en el equipo, partió a préstamo al Santos Laguna por un año para luego volver a Argentina.

En un paso marcado por las lesiones de diversa consideración que sufrió en los dos períodos que estuvo, Bruno Barticciotto disputó con Talleres un total de 44 encuentros, con apenas 1.743 minutos en cancha, en los que registró siete goles y tres asistencias.

Sobre sus molestias, todas con los cordobeses, el atacante sufrió tres desgarros musculares, dos lesiones musculares, una sobrecarga y una distensión de muslo, que le obligaron a perderse hasta 32 juegos.

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¿Cuándo podría debutar en su nuevo club?

La opción para que Bruno Barticciotto pueda debutar con Huracán se dará este viernes 4 de septiembre, cuando visiten a Belgrano en Córdoba, desde las 18:00 horas.

En síntesis