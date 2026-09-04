Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Tabla de posiciones: Audax suma un triunfazo sobre Concepción gracias a zapatazo de Pinares

Los Itálicos dieron la sorpresa y le cortaron la racha de siete partidos sin perder a los dirigidos por Fernando Díaz.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Audax celebró en la Región del Biobío.
© PhotosportAudax celebró en la Región del Biobío.

En el inicio de la 22° fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano dio la sorpresa en el sur y quedó con una importante victoria frente al inspirado Deportes Concepción.

El León de Collao ha subido mucho su rendimiento desde la llegada de Fernando Díaz. De hecho, pasó de pelear por el descenso, a luchar por la clasificación a copas internacionales. Por esta razón, eran favoritos ante los de La Florida, pero esto es fútbol.

Golazo de Pinares

Audax Italiano llegó a la Región del Biobío con la moral muy baja. La goleada sufrida ante Colo Colo en la fecha pasada no los había dejado en muy buena posición en la tabla, pero ante Deportes Concepción rápidamente se les dieron las cosas.

A los 16 minutos César Pinares sacó un furioso zapatazo desde media distancia, dejado parado a Nicolás Araya en los Lilas. Con esta anotación, rápidamente los penquistas se fueron con todo al ataque, pero una y otra vez resistió Tomás Ahumada y compañía.

Palos, tapadas de Ahumada y expulsión de Fausto Grillo decoraron el desenlace del partido entre Audax Italiano y Concepción, donde los floridanos se quedaron con el 1-0 gracias al solitario gol de Pinares.

Con la victoria, los Itálicos logran alejarse de la zona de descenso y llegan a 25 puntos, estableciéndose en el 11° lugar. En la próxima fecha se medirán contra O’Higgins en La Florida, donde intentarán seguir por la senda de la victoria encontrada en el Ester Roa Rebolledo.

RedGol está ampliando…

Tabla de posiciones de la Liga de Primera:

Lee también
Coquimbo sufre castigo inmediato tras incidentes de sus hinchas
Campeonato Nacional

Coquimbo sufre castigo inmediato tras incidentes de sus hinchas

Nano Díaz ilusiona a todo el Conce con entrar a copas: "El fútbol es..."
Chile

Nano Díaz ilusiona a todo el Conce con entrar a copas: "El fútbol es..."

El León de Collao ruge en Chillán y se mete con todo en la lucha internacional
Chile

El León de Collao ruge en Chillán y se mete con todo en la lucha internacional

Tabla: Concepción mantiene su invicto y Cobresal lo empata en la agonía
Campeonato Nacional

Tabla: Concepción mantiene su invicto y Cobresal lo empata en la agonía

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo