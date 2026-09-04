Los Itálicos dieron la sorpresa y le cortaron la racha de siete partidos sin perder a los dirigidos por Fernando Díaz.

En el inicio de la 22° fecha de la Liga de Primera, Audax Italiano dio la sorpresa en el sur y quedó con una importante victoria frente al inspirado Deportes Concepción.

El León de Collao ha subido mucho su rendimiento desde la llegada de Fernando Díaz. De hecho, pasó de pelear por el descenso, a luchar por la clasificación a copas internacionales. Por esta razón, eran favoritos ante los de La Florida, pero esto es fútbol.

Golazo de Pinares

Audax Italiano llegó a la Región del Biobío con la moral muy baja. La goleada sufrida ante Colo Colo en la fecha pasada no los había dejado en muy buena posición en la tabla, pero ante Deportes Concepción rápidamente se les dieron las cosas.

A los 16 minutos César Pinares sacó un furioso zapatazo desde media distancia, dejado parado a Nicolás Araya en los Lilas. Con esta anotación, rápidamente los penquistas se fueron con todo al ataque, pero una y otra vez resistió Tomás Ahumada y compañía.

Palos, tapadas de Ahumada y expulsión de Fausto Grillo decoraron el desenlace del partido entre Audax Italiano y Concepción, donde los floridanos se quedaron con el 1-0 gracias al solitario gol de Pinares.

Con la victoria, los Itálicos logran alejarse de la zona de descenso y llegan a 25 puntos, estableciéndose en el 11° lugar. En la próxima fecha se medirán contra O’Higgins en La Florida, donde intentarán seguir por la senda de la victoria encontrada en el Ester Roa Rebolledo.

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Tabla de posiciones de la Liga de Primera: