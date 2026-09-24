Arturo Vidal no habla con la prensa hace tiempo pues busca su renovación, pero en sus redes se define como el mejor defensor de América.

Arturo Vidal se caracteriza en su carrera por la personalidad. Tiene un foco puesto en ser el mejor, en ganar y esa manera de pensar lo llevó a tener muchos éxitos profesionales.

A pesar de estar cerca de cumplir 40 años, esa mentalidad no cambia. Y lo demuestra en Colo Colo, elenco en el que está cerca de conseguir un nuevo título.

Junto a eso, el King se vanagloria de estar siendo importante en el elenco de Fernando Ortiz, que está temporada lo retrocedió algunos metros para que sea el líbero del equipo.

Por lo mismo es que tras el duelo ante Audax por Copa Chile se definió como “el mejor central del continente”, en un video que subió a su canal de Youtube “El Reinado de Vidal”.

Las jugadas de Vidal en Copa Chile

Vidal agrega que es “increíble” la manera de jugar y muestra en casi 10 minutos de video las jugadas realizadas, donde destacan su manejo de balón y el mano a mano que le ganó a Damián Pizarro en el segundo tiempo.

Vidal subió un video donde se define como el “mejor central del continente”

Sabido es que el ex Juventus tiene la intención de renovar en Colo Colo, luego de tres temporadas. Sin embargo la dirigencia que encabeza Aníbal Mosa no está aún viendo el asunto del plantel del próximo año.

ver también El sorpresivo regreso que espera Colo Colo para la revancha ante Audax Italiano por Copa Chile

Aseguran que quieren esperar a que termine el campeonato, algo que no le agrada a Vidal. Por lo mismo, lleva muchas semanas sin conversar con la prensa tras los partidos.

Habrá que ver si eso cambia luego del duelo ante Audax Italiano de este viernes, a las 20 horas, donde se jugará la revancha de Copa Chile.