Los albos esperan por Joaquín Sosa para el duelo del viernes ante los itálicos, pero debe pasar una prueba en el Monumental.

Tres ya son los partidos que se ha perdido Joaquín Sosa con la camiseta de Colo Colo luego de una importante lesión en el talón, que lo dejó fuera ante Huachipato, Concepción y Audax Italiano por la Copa Chile.

Por lo mismo, luego del empate sin goles en la ida de los octavos de final del torneo ante los itálicos, se abre una puerta para que el uruguayo vuelva a ser, al menos, alternativa.

Fue el periodista Daniel Arrieta quien contó que la jornada del jueves será clave para el defensor, donde será probado para confirmar si puede volver a sumar minutos.

Joaquín Sosa se ha perdido tres partidos con Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Joaquín Sosa quiere volver por minutos ante Audax

Fue en TNT Sports donde el periodista que cubre diariamente a los albos, Daniel Arrieta, entregó detalles con Joaquín Sosa, lo que ilusiona a los hinchas de Colo Colo en la última línea.

Esto porque en la previa a la revancha contra Audax Italiano, programado para la jornada del viernes en el Estadio Nacional, hay esperanza de que reaparezca el uruguayo.

Según el citado periodista, el defensor será probado, pero la última decisión será del técnico Fernando Ortiz, quien, por ahora, se inclina por cuidarlo para los próximos compromisos.

Una situación que debe definir esta jornada en el último entrenamiento en el Monumental, con un Sosa que pide a gritos su regreso a las canchas en un partido clave.