Además de ratificar la titularidad de Vozinha, el entrenador argentino dio cuenta que este defensor albo continuará al margen tras haber estado fuera en el empate vs Huachipato.

Fernando Ortiz ha agarrado una suerte de costumbre de confirmar titulares en Colo Colo y así ocurrió en la antesala del duelo vs Deportes Concepción. En primer término, el Tano ratificó que Vozinha debutará en el estadio Monumental. Pero también hizo lo mismo con un jugador clave que seguirá afuera.

Se trata de un zaguero central que se erigió como un bastión del Cacique durante la temporada 2026. Y que ya había estado marginado en el empate sin goles que el puntero de la Liga de Primera firmó ante Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Más de algún lector que siga el devenir de los albos habrá notado que las referencias son para Joaquín Sosa. El zurdo marcador uruguayo continuará al margen en el cuadro popular. Y fue el mismo Ortiz quien reconoció la ausencia del “4”.

Joaquín Sosa ya sufrió algún problema físico en el Superclásico 200 vs Universidad de Chile. (Luis Quinteros/Photosport).

“Con respecto a las bajas, Joaquín no está disponible para el domingo. Lo vamos a cuidar esta semanita más”, aseguró el director técnico argentino. Esa lesión hizo salir al charrúa de la goleada ante Audax Italiano. Es un edema en el cojinete talar que todavía le impide estar en las mejores condiciones.

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Ortiz explica la precaución con Sosa en el Colo Colo vs Deportes Concepción

Fernando Ortiz se refirió al argumento principal que tiene para dejar a Joaquín Sosa fuera del partido en el que Colo Colo recibirá a Deportes Concepción por la fecha 23 de la Liga de Primera. “No tiene sentido arriesgar a un jugador si no está en óptimas condiciones”, dijo el DT.

Joaquín Sosa continuará marginado por lesión. (Marco Vázquez/Photosport).

“Joaco no estará en consideración, el resto está todo disponible”, agregó Ortiz, quien tendrá el retorno de Jonathan Villagra. Pero también habrá dos jugadores suspendidos: Javier Correa, quien debe cumplir la segunda jornada de castigo y Arturo Vidal, quien alcanzó las ocho tarjetas amarillas.

Wiemberg marca a Joaquín Larrivey, un duelo que puede repetirse en el Monumental. (Diego Martin/Photosport).

Así las cosas, la defensa seguirá con tres jugadores. Serán Jonathan Villagra, Iván Román y Erick Wiemberg, que repetirá la titularidad tras la chance que le dio la lesión de Sosa.

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¿Cuándo juegan Colo Colo vs Deportes Concepción?

Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el estadio Monumental este domingo 13 de septiembre a contar de las 17:30 horas.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el cómodo líder de la Liga de Primera 2026 con 14 puntos de ventaja al cabo de 22 fechas disputadas.