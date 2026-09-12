El chileno se impuso al ruso Muslim Salikhov en tres round, consiguiendo un importante triunfo en Estados Unidos.

Una jornada muy linda vivió Ignacio “La Jaula” Bahamondes en la UFC. El nacional volvió a subir al octágono y lo hizo con una importante victoria ante Muslim Salikhov.

Para el oriundo de San Ramón esta no era una pelea más, debido a que se trataba de su estreno en la categoría welter, luego de haber pasado el último tiempo en peso ligero. Pese a este cambio, el chileno mostró que huevos no le faltan.

Sólido triunfo de Bahamondes

El estreno de Ignacio Bahamondes en su nueva categoría no era fácil. En la otra esquina del octágono estaba el ruso Muslim Salikhov, quien no quería regalar nada en el Desert Diamond Arena de la ciudad de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

En los tres round de pelea, el chileno siempre se vio de buena manera, pero el ruso no cedía nada. Los dos primeros fueron muy apretados, pero en el último asalto el nacional impuso sus términos. Pese a no vencerlo por nocaut, el fallo unánime de los jueces le entregó la victoria al oriundo de San Ramón, con lo cual levantó sus puños ante sus seguidores.

ver también “Todavía queda mucha Jaula”: Bahamondes habla con total sinceridad tras la derrota y promete volver más fuerte

De esta manera, La Jaula Bahamondes vuelve al triunfo luego de lo que había sido su última presentación en la UFC hace cerca de seis meses, cuando en aquella ocasión perdió ante Tofiq Musayev.

Además de comenzar con un triunfo en peso welter, La Jaula Bahamondes celebra también el importante premio económico que le garantiza esta nueva victoria en artes marciales mixtas. El nacional se aseguró unos buenos dólares para el bolsillo.

Tweet placeholder

El de San Ramón recibió una base de 75 mil dólares por pelear, más 75 mil dólares por ganar y una prima de cerca de 10 mil dólares por patrocinadores. De esta manera, consiguió alrededor de 160 mil dólares por la victoria ante el ruso Muslim Salikhov. Gigante La Jaula Bahamondes.