El chileno incorpora un impresionante ingreso por su triunfo en la noche del sábado, en una cifra que puede seguir creciendo.

Una tremenda jornada fue la que vivió la Jaula Bahamondes en la UFC, con una importante victoria ante Muslim Salikhov, en su estreno en la categoría welter, luego de haber pasado el último tiempo en peso ligero.

Una victoria que alza el nombre del chileno, pero que también viene a agrandar la billetera, con un suculento y millonario premio que, en una primera etapa llega hasta los 185 millones de pesos.

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Un millonario premio que puede seguir creciendo

Fue el sitio de radio ADN quienes hicieron el desgloce del tremendo premio que se lleva la Jaul Bahamondes tras su victoria en la UFC, que entrega grandes sumas de dinero.

“El contrato base de Bahamondes contempló 75 mil dólares por presentación en el octágono, cifra a la que se adicionaron otros 75 mil dólares por alzarse con la victoria”, explican.

“A dichos montos se incorporaron 10 mil dólares derivados de compromisos por patrocinios oficiales. De este modo, la bolsa asegurada alcanzó los 165 mil dólares, monto que al cambio local representa más de 160 millones de pesos chilenos”, detallan.

Esto puede seguir agrandando el monto, “en caso de que la franquicia determine otorgarle un incentivo por concepto de desempeño o pelea de la jornada —cuyas bonificaciones distribuyen 100 mil dólares adicionales—, la ganancia total del deportista nacional bordearía los 185 millones de pesos“.