Le ganó el oro a Argentina: Chile celebra inédita medalla en los eSports en los Juegos Suramericanos

Ángel Inostroza aceleró a fondo y se quedó con la presea dorada en la categoría Assetto Corsa GT.

Chile sigue sumando alegrías en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ahora el medallero se agranda con la conquista de Ángel Inostroza que sumó una inédita presea dorada para el deporte nacional.

Esto por que el deportista de 30 años ahora se coronó con el oro en la categoría Asetto Corsa GT (Sim Racing). Por lo que consigue la primera medalla en los eSports para el Team Chile.

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“Estamos felices por lo que se está haciendo con los eSports. Se siente muy bien poder contribuir a Chile con una medalla. La final estuvo muy entretenida”, confesó tras el triunfo a NTV.

El piloto de automovilismo virtual sacó una importante ventaja ante el local Nectar Coleff y pese a tener el público en contra, finalmente logró arrebatarle la medalla de oro. Por lo que es el segundo atleta nacional que logra esta presea dorada, tras lo realizado este mismo lunes por Catalina Vidaurre en el Mountain bike.

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La nueva medalla de oro para Chile en los Odesur: “No se imaginan el esfuerzo”

Lo llamativo de esta medalla de oro es que más de un comentario se desató en redes sociales sobre que los eSports son solo videojuegos de pasatiempo.

El modelo que utilizó Ángel Inostroza para pistear como un campeón y quedarse con el oro para Chile en los eSports.

Situación que encaró de inmediato Ángel Inostroza tras su gran conquista. “Hay personas que creen que esto es un centro de juegos, pero no se imaginan la cantidad de entrenamiento y concentración. Yo llevo ocho años en los simuladores”, recalcó quien ya ha sido campeón World Series de Gran Turismo entre otros importantes logros.

Por lo mismo, dejó de lado a los haters y recalcó que lo importante es seguir sumando medallas para Chile. “Es un paso gigante que damos en esta disciplina. Ahora quiero celebrar, es un orgullo representa la bandera chilena y poder aportar con un oro”, sentenció confiado en poder seguir haciendo historia en estos Odesur 2026.