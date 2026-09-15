Los Pumas cayeron en su visita a los Canarios y además debieron afrontar el fortísimo golpe del Chapa Díaz, quien salió del estadio en ambulancia tras chocar con Guillermo Avello en una disputa aérea. El lateral de los quillotanos sufrió un corte y fue reemplazado, mientras que el zaguero de 23 años quedó inconsciente en el césped.

El San Luis de Quillota de Humberto Suazo tiene con qué ilusionarse para pelear por el título en la Primera B y así quedó claro después de la victoria sobre Deportes Antofagasta. Aunque hubo una jugada que dejó el partido en un segundo plano.

Quizá más atrás. El cronómetro marcaba 68 minutos cuando una disputa aérea entre Guillermo Avello y Cristian Díaz generó mucha preocupación. También la rápida reacción de algunos jugadores. El lateral derecho de San Luis de Quillota luchó con el central de los Pumas.

Y fue el Chapa Díaz quien resultó con la consecuencia más grave de este fortísimo choque. De todas formas, Avello sufrió un corte que también motivó la sustitución. En su lugar, ingresó Mateo Guerra. Pero el defensor del cuadro antofagastino quedó inconsciente sobre el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández.

El violento choque entre Guillermo Avello y Cristian Díaz. (Captura TNT Sports).

Por lo mismo, varios de sus compañeros dispararon su preocupación. Lo propio ocurrió en el recinto y la ambulancia rápidamente ingresó a la cancha. El cuerpo médico del equipo visitante atendió a Díaz durante unos cinco minutos. Fue retirado en el vehículo rumbo a un centro asistencia.

Prácticamente nocaut quedó Cristian Díaz. (Captura TNT Sports).

Según informó el periodista Víctor González, corresponsal de TNT Sports en el partido, Díaz ya había recuperado el conocimiento cuando abandonó el reducto quillotano. En el lugar, se informó que está “estable a la espera del resultado del scáner”, según el reporte de comunicaciones del CDA.

La rápida reacción de los jugadores Pumas tras el fuerte golpe de Díaz. (Captura TNT Sports).

Cristian Díaz sale en ambulancia y San Luis le ganó a Antofagasta en la Primera B

Cristian Díaz fue reemplazado en los 75 minutos en Deportes Antofagasta, que en aquel momento perdía 2-1 ante San Luis de Quillota, a la postre el marcador definitivo en la fecha 26 de la Primera B. El reemplazante que escogió Luis Marcoleta fue Sergio Hinojosa.

Captura TNT Sports.

De todas maneras, aún no están los resultados de los exámenes que le realizaron al zaguero de 23 años, algo que será avisado oportunamente por el equipo de prensa de Deportes Antofagasta. Fuerza en la recuperación, Chapa. ¡Tu salud es lo más importante!

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San Luis de Quillota se metió en la lucha por el título, mientras que Deportes Antofagasta sigue arriba, pero recibió una derrota que puede restarle posibilidades.